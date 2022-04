Päivän horoskooppi 2.4.

Karsi turhat rönsyt ja päätä, mikä sinulle on tärkeintä, leijona.

OINAS

Olet lennokkaalla tuulella ja voit innostua panemaan suunnitelmasi uusiksi olemattomalla varoitusajalla. Muilla on suuria vaikeuksia pysyä kyydissäsi.

HÄRKÄ

Nyt ei kannata olettaa mitään eikä luottaa kuulopuheisiin. Pidä pää kylmänä, selvitä tosiasiat ja muodosta mielipiteesi itsenäisesti niihin perustuen.

KAKSONEN

Vapaudenkaipuusi on suuri, etkä siedä juuri mitään itseesi kohdistuvia rajoituksia. Mitä tiukemmin joku koettaa sinua kahlita, sitä rajummin sinä pyristelet.

RAPU

Ympärilläsi piisaa kuhinaa ja houkutuksia, joiden vastustamiseen tarvitset koko tahdonvoimasi. Tärkeän tavoitteesi saavuttaminen vaatii kuitenkin sitä.

LEIJONA

Elämässäsi on nyt niin paljon meneillään, että kärryillä pysyminen ei ole ihan helppoa. Karsi turhat rönsyt ja päätä, mikä sinulle on tärkeintä.

NEITSYT

Kaipaat elämääsi jotain uutta, mutta muutos jännittää ja voi pelottaakin. Anna tunteiden tulla ja mennä, mutta älä anna niiden estää sinua toimimasta.

VAAKA

Jos tunnet usein, ettet tule kuulluksi tai että ylitsesi kävellään, kiinnitä huomiota tapaasi viestiä. Älä vihjaile äläkä selittele vaan puhu suoraan.

SKORPIONI

Jokin elämänlaatuusi vaikuttava asia nousee esiin ja saattaa kaivata muutosta. Ota aikaa asian pohtimiseen. Löydät paremman ratkaisun kuin uskotkaan.

JOUSIMIES

Sinulla on kirkkaan vision lisäksi myös tavallista enemmän puhtia ja itsekuria ja näin ollen hyvät mahdollisuudet saada vietyä hankkeesi maaliin asti.

KAURIS

Nyt ylös, ulos ja lenkille tai muuten ihmisten ilmoille! Luvassa on antoisia kohtaamisia, joista eräs osoittautuu aivan erityisen merkitykselliseksi.

VESIMIES

Hellitä suosiolla ohjaksista ja aikatauluista ja kulje sen sijaan virran mukana. Saat nauttia leppoisasta menosta ja vielä hauskoista yllätyksistäkin.

KALAT

Tunteesi vellovat laidasta laitaan, ja olosi on kuin vuoristoradassa. Muiden on vaikea ymmärtää, mistä tuulee. Ehkä et itsekään tiedä, mistä kiikastaa.