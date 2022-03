Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 30.3.–5.4.

Ilma on sakeanaan romantiikkaa, kalat.

OINAS 21.3.–19.4.

Tunnet tarvetta luoda nahkasi. Et tyydy keskinkertaiseen vaan olet valmis suuriinkin satsauksiin päivittääksesi osaamistasi ja tullaksesi paremmaksi versioksi itsestäsi. Ilmaisusi on selkeää ja vahvaa ja inspiroi muitakin tavoittelemaan unelmiaan.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Olet altis vaipumaan liikaakin omiin maailmoihisi haaveilemaan ja pohdiskelemaan. Ympäröi itsesi henkilöillä, jotka pitävät sinut kiinni tässä hetkessä ja auttavat näkemään, mitä kaikkea ulkopuolinen maailma tarjoaa. Ole avoin uusille virikkeille.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Edessäsi on hektinen jakso. Olet jatkuvasti tulossa tai menossa, ja omat ajatuksesi ja tunteesi jäävät helposti liian vähälle huomiolle. Nipistä itsellesi hetkiä, jolloin voit hieman hengähtää. Energiatasosi on hyvä, ja pysyt kyllä tilanteen tasalla.

RAPU 22.6.–22.7.

Olet motivoitunut laajentamaan kuvioitasi. Ehkä hakeudut haastavampiin tehtäviin tai otat enemmän vastuuta kantaaksesi. Uskot kykyihisi ja voit ottaa jättiloikan matkalla kohti unelmaasi, varsinkin jos löydät samaa asiaa tavoittelevan kumppanin.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Jokin asia odottaa loppuratkaisua, ja niin kauan kuin viivyttelet sen suhteen, et saa käyttöösi koko potentiaaliasi uusien haasteiden edessä. Ajattelusi ei ole niin suoraviivaista kuin yleensä, mikä on hyvä, sillä sitä eivät ole pohtimasi asiatkaan.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Yleensä pidät siitä, että asiat ovat järjestyksessä ja ennustettavissa, mutta nyt liian rutiininomaiseksi käynyt työ tai muu elämäsi osa-alue on alkanut tympiä. Se kertoo, että olet valmis muutokseen. Kun uskallat sanoa asian ääneen, alkaa tapahtua.

VAAKA 23.9.–22.10.

Olet altis toimimaan ennen kuin olet ehtinyt ajatella asiat loppuun asti ja saatat antaa lupauksia, jotka joudut myöhemmin pyörtämään. Tarvitset sopivassa suhteessa nöyryyttä ja suoraselkäisyyttä, jotta uskallat myöntää virheesi itsellesi ja muille.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Olet sitkeä ja aikaansaava ja otat nyt helposti kantaaksesi liikaakin muiden taakkoja niin kotona kuin töissäkin. Saat hurjasti aikaan, mikä voi innostaa sinua rehkimään entistäkin kovemmin. Muista silti järjestää aikaa myös omille harrastuksillesi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Edessäsi siintää jotain houkuttelevaa, mutta vielä on osittain hämärän peitossa, mitä kaikkea se pitää sisällään ja miten pääset siihen käsiksi. Siksi onkin tärkeää malttaa odottaa, että kuva kirkastuu. Mieti kahdesti ennen kuin lauot ajatuksesi ääneen.

KAURIS 22.12.–20.1.

Ajattelusi on nyt jäykkää ja turhan mustavalkoista. Kun huomaat olevasi puolustuskannalla tai leukaperiesi kiristyvän, ota etäisyyttä käsillä olevaan asiaan ja kiinnitä huomiosi johonkin muuhun. Etsi elämääsi lisää sävyjä, leikkisyyttä ja luovuutta.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Olet valmis heittäytymään haasteisiin ja panemaan itsesi täysillä likoon. Tunnet totisesti olevasi vahvasti elossa, mutta samalla kulutat paljon voimavarojasi, joten pidä huoli siitä, että muistat välillä myös ladata akkusi. Seuraelämä kukoistaa.

KALAT 20.2.–20.3.

Sinulla on jokin tavoite tähtäimessäsi, mutta aina kun olet ottamaisillasi askelen sitä kohti, se tuntuu siirtyvän paikaltaan. Odottele rauhassa tilanteen selkiytymistä äläkä tee ratkaisuja, joista et ole aivan varma. Ilma on sakeanaan romantiikkaa.