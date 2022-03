Me Naisten viikkohoroskooppi –katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 16.–22.3.

Edessäsi on ryhdistäytymisen tai kasvun paikka, jousimies.

OINAS 21.3.–19.4.

Jos olet tähän saakka pyöritellyt päässäsi isoja asioita tai leikitellyt unelmilla, nyt olet valmis siirtymään tuumailusta tositoimiin. Tunnet olevasi vahvasti elossa, uskot lujasti kykyihisi ja mahdollisuuksiisi etkä edes yritä leikkiä vaatimatonta. Anna palaa!

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Romantiikka ja ihmissuhteet ovat jakson keskiössä. Kotityöt saattavat ehkä kasaantua, mutta se on pieni hinta siitä, että saat kulkea hetken pää pilvissä. Löydät kenties sydänystävän tai ihastut palavasti. Vakiintuneille koittaa uusi kuherruskuukausi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Jokin menneisyyden haava tai käsittelemättä jäänyt asia voi nousta jälleen pintaan. Sinulla on nyt aiempaa enemmän välineitä ja voimavaroja sen kohtaamiseen ja loppuunsaattamiseen, joten tee se. Yhteistyö luotettavan kumppanin kanssa kantaa pitkälle.

RAPU 22.6.–22.7.

Jokin pitkän linjan suunnitelma tai kauan muhinut haave alkaa olla valmis julkistettavaksi. Sen lausuminen ääneen toimii lähtölaukauksena konkreettisille toimille. Intuitiosi on tavallistakin vahvempi ja toimii hyvänä kompassina teoillesi ja päätöksillesi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Elämässäsi jylläävät vahva energia ja tekemisen meininki. Olet utelias ja vireä, ja onkin tärkeää, että tarjoat riittävän haastavia virikkeitä niin älyllesi kuin kehollesikin. Nyt on mitä otollisin hetki kehittää monipuolisesti tietojaan ja taitojaan.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Jos olet aiemmin jäänyt sanattomaksi tai joutunut puremaan kieltäsi tiettyjen asioiden suhteen, nyt paine purkautuu, eivätkä ajatuksesi taatusti jää kenellekään epäselviksi. Enimmät höyryt päästeltyäsi olosi seestyy ja sensuelli puolesi puhkeaa kukkaan.

VAAKA 23.9.–22.10.

Olet nyt hyvin emotionaalinen ja saatat luoda itse aivan turhaakin draamaa päästäksesi kokemaan suuria tunteita. Älä salli mielesi ja kielesi lähteä laukalle vaan pyri harmoniaan ja objektiivisuuteen. Syvälliset keskustelut ovat balsamia sielullesi.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Yhteisöllisyys on jakson taikasana. Kaikki sellainen tekeminen, jonka voit ja haluat jakaa muiden kanssa, on myötätuulessa. Yhteiset hankkeet ja unelmat harppaavat eteenpäin, kun asioita on hoitamassa tiivis ja samaan suuntaan ponnisteleva joukko.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Edessäsi on nyt jonkinlainen ryhdistäytymisen tai kasvun paikka. Jos olet yrittänyt luistella vastuusta tai päästä helpolla, se ei enää houkuttele tai tyydytä sinua. Vaikka uuteen mittaan kasvaminen aluksi hirvittäisikin, se on lopulta myös todella antoisaa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Jakso on osaltasi melko kaksijakoinen. Toisaalta olet tavallista rohkeampi niin kannanotoissasi kuin toimissasikin ja uskallat helposti ylittää mukavuusalueesi rajat. Toisaalta palaat seikkailuistasi aina yhtä mielelläsi kodin rauhaan läheistesi pariin.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Olet suorapuheinen, sanavalmis, omaperäinen ja nopea käänteissäsi ja muiden silmissä aivan tavattoman puoleensavetävä. Sinulle tarjoutuu nyt tilaisuus jos toinenkin edistää pyrkimyksiäsi ja tavoitella haaveitasi. Niihin kannattaa tarttua hanakasti.

KALAT 20.2.–20.3.

Ajaudut tavallista helpommin nahisteluun tai valtataisteluun muiden kanssa. Ota jakso harjoittelun kannalta ja mieti, miten voisit oppia tasapainoilemaan paremmin omien tarpeidesi tyydyttämisen ja toisten huomioimisen välillä. Raha-asioissa voi olla onnea.