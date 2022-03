Me Naisten viikkohoroskooppi –katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 9.–15.3.

OINAS 21.3.–19.4.

Olet energinen, valovoimainen ja kilpailunhaluinenkin. Jonkin uuden hankkeen aloittaminen sopisi hyvin tähän jaksoon. Myös rakkauteen ja ystävyyteen liittyvät teemat korostuvat. Jos sinulla on lämpimiä tunteita jotakuta kohtaan, ilmaise ne hänelle.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Mielesi on poikkeuksellisen vireä. Etsit rohkeasti ratkaisuja eteesi tuleviin pulmiin ja taivut tavallista notkeammin muutoksiin suunnitelmissa ja aikatauluissa. Vastineeksi joustavuudestasi saat muilta apua pyrkimyksissäsi ja tunnustusta kyvyistäsi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Sanoissasi ja teoissasi on nyt paloa, mikä tekee vaikutuksen ja tarttuu muihinkin. Karismasi on niin silmiinpistävää, että joudut tavalla tai toisella huomion keskipisteeksi, halusit tai et. Syvälliset ja älykkäät keskustelut saavat sinut syttymään.

RAPU 22.6.–22.7.

Kanssakäyminen ja yhteistyö muiden kanssa sujuu nyt tavallista saumattomammin, ja tuloksia syntyy helposti. Jakso kannattaakin hyödyntää ottamalla rohkeasti esiin asioita, joihin kaipaat lisäselvyyttä tai parannusta. Neuvottelutaitosi ovat huipussaan.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Olet jonkinlaisessa välitilassa etkä kenties osaa itsekään eritellä kovin tarkasti tunteitasi. Jakso on kuitenkin hyvin paljastava, joten sen edetessä asiat alkavat hahmottua. Pinnan alla kytevät jännitteet nousevat pintaan, ja ymmärrät, mistä on kyse.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Tunteet voivat nyt ottaa järjestäsi niskalenkin. Tunteet eivät kuitenkaan ole tosiasioita, ja juuri faktojen varaan sinun kannattaisi perustaa päätöksesi. Odota rauhassa, kunnes olet taas oma järkevä ja analyyttinen itsesi ennen kuin teet ratkaisuja.

VAAKA 23.9.–22.10.

Kauneudenjanosi on pinnalla. Etsit harmoniaa ympäriltäsi ja osaat luoda sitä myös itse. Sen sijaan että suhtautuisit tarpeeseesi ja kykyysi vähäpätöisenä asiana, nosta se jalustalle. Moni muukin kaipaa samaa tietämättään, joten olet varsin hyvällä asialla.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Energiaa piisaa, mutta se pitää kanavoida oikein. Kärsivällisyys, empatia ja kuuntelu ovat työkalut, joilla pääset nopeammin haluamiisi tuloksiin kuin käskyttämällä tai vaatimalla. Osaat kyllä tarvittaessa olla sovinnollinen ja asettaa sanasi oikein.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Sinulla on nyt paljon puhtia, mutta onko suunta varmasti selvillä? Jos löydät itsesi kerta toisensa jälkeen lyömästä päätäsi seinään, ota se merkkinä siitä, että toimintatapasi tai tavoitteesi saattavat kaivata päivitystä. Seuraelämäsi on nosteessa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Todellinen voimajakso. Sinusta huokuu karismaa, ja sanoillasi on tavallista enemmän painoarvoa. Ilmaisusi on vahvaa ja selkeää, ja saat vietyä eteenpäin ideoita ja hankkeita, jotka muulloin saattaisivat helposti herättää vastarintaa kuulijoissa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Muut kokevat sinut nyt hyvin kiehtovaksi ja puoleensavetäväksi. Sen sijaan että ihmettelisit, mistä moinen johtuu, nauti tilanteesta täysin rinnoin. Jakso suosii toimintaa ja seuraelämää. Nyt kannattaa tehdä rohkeasti aloite, jos yhtään siltä tuntuu.

KALAT 20.2.–20.3.

Jakso on väkevä ja toiminnantäyteinen. Saatat päättää panna pisteen jollekin arjessasi pitkään olleelle asialle ja alkaa tähyillä muualle. Nyt sinulla onkin oivallinen hetki kääntää aivan uusi lehti elämässäsi. Rohkeutta ja visioita löytyy yllin kyllin.