Päivän horoskooppi 8.3.

KALAT

Pelkät puheet naulaavat sinut paikoillesi, joten suu suppuun ja rohkeasti liikkeelle. Toiminta on se, joka sysää sinut ja prosessit liikkeelle.

OINAS

Koet elämästäsi puuttuvan jotain tärkeää. Pohdi, mistä tyytymättömyytesi kumpuaa ja mitä sille mahdollisesti olisi tehtävissä. Ryhdy toimiin jo tänään.

HÄRKÄ

Tunnet temposi hidastuvan ja energiasi hiipuvan. Ole armollinen itsellesi ja uskalla ottaa välillä hieman rennommin. Akkusi kaipaa vain uutta virtaa.

KAKSONEN

Olet tavallistakin sanavalmiimpi ja suulaampi. Saatat nyt onnistua ajamaan asioita haluamaasi suuntaan mutta myös aiheuttamaan jonkinmoista hämminkiä.

RAPU

Raha-asiasi eivät nyt ehkä ole parhaalla mahdollisella tolalla, mutta tilanne ei selviä sillä, että työnnät pääsi pensaaseen. Ratkaisu löytyy etsimällä.

LEIJONA

Saat nyt osaksesi paljon huomiota. Osa siitä saattaa olla odottamatonta tai ei-toivottua. Aseta sille rajat kohteliaasti, selkeästi ja päättäväisesti.

NEITSYT

Tänään kannattaa olla liikkeellä mieli ja aistit avoimina. Saatat kohdata jonkun inspiroivan henkilön tai löytää elämääsi uuden kiinnostuksen kohteen.

VAAKA

Kiinnitä huomiota hyvinvointiisi. Jos stressitasosi on koholla, se alkaa pian nakertaa terveyttäsi ja jaksamistasi. Lepää ja etsi iloa ja mielenrauhaa.

SKORPIONI

Kaipaisit tunnustusta tekemästäsi työstä. Jatka samaan malliin, vaikkei sitä kuuluisikaan. Kiitos ja kehut seuraavat aikanaan. Panostasi arvostetaan.

JOUSIMIES

Vauhtia riittää aamusta iltaan, ja joudut reagoimaan nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. Yllätyksiä riittää. Ainakin osa niistä lienee hyvinkin mieluisia.

KAURIS

Tehtävälistasi on pitkä, ja kalenterisi on ratketa liitoksistaan. Jonkin aikaa suoriudut hyvin, mutta loputtomiin et voi rasittaa itseäsi kohtuuttomasti.

VESIMIES

Vaikka taloustilanteesi on hyvällä mallilla, on silti paikallaan varautua tuleviin yllättäviin menoihin. Jokin erikoinen sattumus värittää päivääsi.