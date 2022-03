Päivän horoskooppi 4.3.

Mitä haluat elämältäsi, leijona?

KALAT

Olet riemukkaalla tuulella ja haluat tartuttaa ilosi muihinkin. Joku lähelläsi onkin kovasti piristystä vailla, ja sinulla on nyt kosolti, mistä jakaa.

OINAS

Monenlaista huvia ja houkutusta olisi tänään tarjolla, mutta jokin velvollisuus painaa niskassa. Hoida se alta pois, niin ehdit pitää vähän hauskaakin.

HÄRKÄ

Joku henkilö tai jokin asia on alkanut putkahdella mieleesi. Sille lienee syynsä. Ota härkää sarvista ja ryhdy selvittämään, mitä mielesi sinulle viestittää.

KAKSONEN

Olet hilpeällä tuulella ja saatat innostua hassuttelemaan myös muiden kustannuksella. Muista tilannetaju. Kaikilla ei välttämättä ole yhtä hyvä päivä.

RAPU

Tunteet läikähtelevät nyt laidasta laitaan, ja jos et pidä varaasi, edessä voi olla yhteentörmäyksiä muiden kanssa. Pura enimmät paineet vaikka lenkille.

LEIJONA

Edessäsi on isojen kysymysten päivä. Mitä haluat elämältäsi? Miten voit sen saavuttaa? Mitä voit tehdä sen eteen tänään? Pohdiskele näitä kunnolla ja ajan kanssa.

NEITSYT

Keskity siihen, mitä olet kulloinkin tekemässä. Ilmassa on hermostuneisuutta, joka tarttuu herkästi ja voi aiheuttaa hämmennystä ja pinnan kiristymistä.

VAAKA

Voit nauttia päivästäsi vailla huolen häivää. Mielialasi on korkealla, ihmissuhteesi kukoistavat, ja saat osaksesi runsain mitoin myönteistä huomiota.

SKORPIONI

Ajelet nyt tunteiden vuoristoradassa. Pidä hatustasi kiinni ja yritä pysyä kyydissä, sillä vauhti ei osoita hidastumisen merkkejä. Ainakaan et tylsisty.

JOUSIMIES

Olet onnetarten suosiossa, joten tänään ei kannata jäädä kotiin nyhjäämään vaan asettua alttiiksi niin monelle onnenpotkulle kuin suinkin mahdollista.

KAURIS

Jos sinun on vaikeaa sanoa ei, nyt on korkea aika opetella tekemään se ilman tunnontuskia. Saat itsellesi aikaa, jota et uskonut olevan olemassakaan.

VESIMIES

Olet venyttänyt jaksamisesi rajoja liian pitkälle. Nyt on tullut aika myöntää se ja alkaa tehdä jotain asian hyväksi. Mitä kaipaisit voidaksesi hyvin?