Päivän horoskooppi 28.2.

KALAT

Ole valmis joustamaan. Liiallinen jyrkkyys voi kaataa lupaavasti alkaneen projektin alkuunsa. Tapaat ihmisen, joka kiehtoo sinua ensinäkemältä.

OINAS

Valmistaudu henkisesti siihen, etteivät kaikki tue päätöksiäsi. Ole valmis keskustelemaan ja perustelemaan näkemyksiäsi. Joku esittää sinulle tärkeän kysymyksen.

HÄRKÄ

Lupaava tilaisuus osuu kohdallesi. Seuraa vaistoasi ja tartu toimeen ennen kuin joku toinen ehtii apajillesi. Joukosta erottuminen on hyvä juttu.

KAKSONEN

Sinun ei kannata jäädä yksin pähkäilemään dilemmaasi. Käänny hyvän tyypin puoleen. Yhteistyöllä oikeat ratkaisut löytyvät nopeammin.

RAPU

Hyvinvointisi menee kaiken muun edelle. Varaa päivästä aikaa rentoutumiseen yksin tai hyvässä seurassa. Ole valmis vetämään rajoja silloin, kun se on tarpeen.

LEIJONA

Ole valmis liikkumaan nopeasti. Luota vaistoosi etenkin ihmissuhdekysymyksissä. On tullut aika ottaa puheeksi asia, joka on pyörinyt mielessäsi jo pitkään.

NEITSYT

Luvassa on hyviä uutisia. On aika tarkastella suunnitelmiasi uudelta kantilta ja tehdä niihin hienosäätöä. Onni on nyt puolellasi.

VAAKA

Ole kriittinen kuuntelija. Liikkeellä on nyt paljon huhuja, joille ei kannata antaa liikaa painoarvoa. Tapaat kiinnostavan ihmisen, joka kannattaa pitää näköpiirissäsi.

SKORPIONI

Löydät itsesi kilpailuasetelmasta. Ole valmis näyttämään mihin pystyt. Kohdallesi osuu tilaisuus, joka ei välttämättä tule toistumaan.

JOUSIMIES

Joku ei nyt kerro sinulle kaikkea. Ole kärsivällinen ja kysele pikkuhiljaa lisää. Älä vedä johtopäätöksiä ennen kuin tiedät tilanteesta tarpeeksi.

KAURIS

Ole valmis päästämään irti menneistä ja antamaan anteeksi. Pyri parhaasi mukaan tekemään fiksuja valintoja tässä hetkessä. Joku kääntyy puoleesi pyytääkseen palvelusta.

VESIMIES

Luvassa on uusia haasteita. Älä jää yksin suuren kysymyksen kanssa vaan käänny luottoystävän tai perheenjäsenen puoleen. Hyvät neuvot ovat nyt tarpeen puolin ja toisin.