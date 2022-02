Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 23.2.–1.3.

Laajenna horisonttiasi, kauris!

OINAS 21.3.–19.4.

Valikoi tarkkaan, mihin käytät energiasi. Järjestelmällisyys on tarpeen, jos aiot päästä tavoitteisiisi. Tartu kytevään ongelmaan nopeasti, niin sinulla on mahdollisuudet saada aikaan merkittäviä muutoksia. Älä anna ulkopuolisten määrätä tekemisiäsi.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Pidä huoli siitä, että pysyt tapahtumien tasalla. Näköpiiriisi ilmaantuu jotain, mikä on omiaan motivoimaan sinua eteenpäin. Älä anna vanhojen pelkojen pidätellä. Epäröinti väärässä kohdassa voi johtaa loistavan tilaisuuden ohi livahtamiseen.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Nosta rima korkealle. Älä anna kenenkään pakottaa sinua muottiin, joka ei tunnu hyvältä. Pidä kiinni totuudesta ja kyseenalaista epäselvältä kuulostava tarina. Ota taustoista selvää ja ota tarvittaessa etäisyyttä tyyppiin, jonka seura käy raskaaksi.

RAPU 22.6.–22.7.

Muutoksia on tulossa, halusit tai et. Lopputulos ylittää odotuksesi, vaikka olisitkin aluksi epäileväinen. Pitkitetty pähkäily voi kääntyä sinua vastaan työasioissa. Et voi ennakoida muiden ihmisten liikkeitä sataprosenttisesti, vaikka kuinka yrittäisit.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Älä kiirehdi. Tarkastele tilannetta kaikessa rauhassa ja anna asioille aikaa kehittyä. Odottamaton käänne sekoittaa ihmissuhdepakkaa. Rehellisyys on paras tapa pitää yllä tasapainoa. Ole valmis kehittämään itseäsi. Hetki on otollinen uuden oppimiselle.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Moni lähestyy sinua nyt kiinnostavien ehdotusten kanssa. Älä kiirehdi ennen kuin olet varma. Pidä kiinni totuudesta ja ole tarkkana siitä, mitä jaat muiden kanssa. Kuuntele impulssejasi ihmissuhdekysymyksissä, sillä ne voivat viestiä jostain olennaisesta.

VAAKA 23.9.–22.10.

Varmista, että sinulla on varasuunnitelma takataskussa. On hyvä hetki laajentaa verkostoja ja tutustua uusiin ihmisiin. Työasioissa olet nyt parhaimmillasi omissa oloissasi. Ole valmis vetämään muille rajoja, jotta kukaan ei käyttäisi avuliaisuuttasi hyväkseen.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

On hyvä hetki vaihtaa maisemaa. Tee jotain sellaista, mistä voit ammentaa uutta kipinää ja inspiraatiota elämääsi. Saat tilaisuuden oppia uutta ja kehittää itseäsi. Tutustut ihmisiin, jotka voivat osoittautua hyödyllisiksi kontakteiksi tulevaisuudessa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Anna muiden paistatella huomion keskipisteessä ja keskity tarkkailemaan ympäristöäsi. Älä anna kenenkään painostaa sinua muuttamaan suuntaa, jos olet sisimmässäsi varma asiastasi. Oikaise väärinkäsitykset niin pian kuin mahdollista.

KAURIS 22.12.–20.1.

Ole oma-aloitteinen, jos haluat nähdä asioissa edistystä. On hyvä hetki tehdä muutoksia kotiin. Laajenna horisonttiasi ja tutustu uusiin aihepiireihin. Ole järkevä kuluttaja, niin et kasaa itsellesi tarpeetonta stressiä. Pysyttele kaukana turhanpäiväisistä väittelystä.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Salaisuudet on tarkoitettu säilytettäviksi, joten osoita olevasi luotettava. On hyvä hetki nostaa esiin epäkohta, joka on kaivellut jo pitkään. Tarkkailemalla ympäristöäsi saat arvokasta tietoa, mistä on hyötyä lähitulevaisuudessa.

KALAT 20.2.–20.3.

Kerää ympärillesi ihmisiä, joiden kanssa tunnet aitoa yhteyttä. Älä tee muutoksia ilman kunnollisia perusteluja, sillä joutuisit katumaan impulsiivista toimintaasi myöhemmin. Pysyttele etäällä ristiriidoista ja luota vaistoosi ratkaisuja tehdessäsi.

Juttua muokattu 23.2. kello 10.40: lisätty otsikkoon päättymispäivämäärä.