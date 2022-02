Romantiikkaa, kekkereitä vai kiirettä? Lue, mitä ystävänpäivän horoskooppi lupaa juuri sinun tähtimerkillesi

Oinaan ystävät jäävät merkkipäivästä huolimatta taka-alalle. Neitsyellä hetki on otollinen uudelle ihmissuhteelle.

Oinas 21.3.–21.4.

Elämässäsi on juuri nyt ylimääräistä kiirettä, paineita suoriutua arjen tehtävistä ja työn vaativuudesta. Ystäväsi jäävät väkisinkin taka-alalle. Vaikka kaikessa kiireessäsi et ehtisikään huomioimaan lähimpiä ystäviäsi, huomaat kuitenkin iloisena meiliisi kilahtelevat huomaavaiset viestit.

Vaadit nyt läheisiltäsi perusteluja, kannanottoja ja mielipiteitä. Tervehdysten ja toivotusten jälkeen kaipaat syvällisempää kontaktia, pinnalliset ”hyvää päivää kirvesvartta” -keskustelut eivät sytytä sinua lainkaan.

Kauris 23.12.–20.1.

Mars ja Venus kiehnäävät nyt käsi kädessä merkissäsi, joten olet ystävänpäivän ehdoton suosikki. Jos olet sinkkukauris ja jännittävä kumppaniehdokas tarjoaa sinulle sydänsuklaata, älä ihmeessä kieltäydy, tästä voi alkaa jotain suurta.

Aina niin järkevä ja asiallinen kauris innostuu hieman revittelemään ystävänpäivän kunniaksi, hulvattomat viestit saavat vastaanottajan hytkymään naurusta. Etenkin merkin lopulla syntyneet idearikkaat kauriit keksivät tuhat ja yksi tapaa ilahduttaa parhaita ystäviään.

Jousimies 22.11.–23.12.

Joulu ja etenkin joulun jälkeiset alennusmyynnit ovat tehneet loven budjettiisi, mutta et ajattele sitä ystävänpäivän saapuessa. Haluat ilahduttaa rakkaitasi ostamalla heille jotakin pientä ihanaa. Budjettivajeesi kasvaa entisestään, mutta onneksi ympärilläsi on monta onnellista lahjan saajaa.

11.–15.12. syntyneiden on syytä välttää isompia juhlia tai tapahtumia, talviflunssat tarttuvat nyt helpommin kuin tavallisesti. Sosiaalinen media on jousimiehen ystävänpäivän temmellyskenttä.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Merkissäsi on rutkasti irrotteluun innoittavia tekijöitä. Unohda hetkeksi rahapulasi tai velvollisuutesi ja anna palaa! Ystävänpäivänä on aika löysätä vauhtia, rentoutua ja nauttia lasillinen kuplivaa.

Jos elämästäsi on viimeisen vuoden aikana poistunut läheisiä ystäviä, kumppani tai työkaveri, on aika hankkia uusia tuttavuuksia. Iltahämärissä parin shotin jälkeen mielestäsi kumpuaa salaisuuksia ja syvämietteitä. Jos tapaat sosiaalisessa mediassa toisen hulluttelijan, edessäsi on mielenkiintoinen keskustelu.

Vaaka 23.9.–23.10.

Elämässäsi on todennäköisesti monta rautaa tulessa, ja uupumuksen tunne pakottaa hiljentämään vauhtia. Yksinäisyyden ja hiljaisuuden hetket ovat kultaa kalliimpia, tarvitset todella vastapainoa stressintäyteiselle elämäntilanteellesi.

Kun olet illalla saanut silkkipyjaman yllesi, kasvonaamion ja geelisukat paikoilleen, pääset vilkaisemaan ystäviesi hassunhauskoja ystävänpäivätervehdyksiä. On varmasti mukava todeta, etteivät ystävät pahastu kiireistäsi.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Sinussa on tänään valloittavaa karismaa, levität ympärillesi hyvää mieltä ja innostunutta mielialaa. Jos olet taiteellinen ja luova neitsyt, ystävänpäivästä voi kehkeytyä sinulle upea taide-elämys tai musiikki-ilottelu.

Harvinaisen upeat planeettakuviot siivittävät päivääsi. Nyt on loistava hetki aloittaa uusi ihmissuhde tai hankkia itselle uusi sydänystävä. 4.–9.9. syntyneet neitsyet ovat romanttisen myötätuulen vietävänä, tuliset tunteet kuuluvat ystävänpäivän ilmapiiriin.

Leijona 22.7.–23.8.

Merkillesi osuva ikäkriisi saa sinut miettimään, pitäisikö ystävänpäivänä lähteä siskontytön kotibileisiin vai naapurin eläkeläispariskunnan illanistujaisiin. Tasapainoilet konservatiivisten asenteidesi ja sisäisen vapautumisentarpeesi keskikaistalla. Lopulta löydät itsesi sohvan pohjalta popcornin ja mielisarjasi seurassa.

Ystäväsi arvostavat sinua juuri omansa itsenäsi, älä yritä tehdä liian suurta numeroa itsestäsi. Pienet lahjat ja huomionosoitukset ovat aivan riittäviä.

Rapu 22.6.–22.7.

Olet ehdottomasti loman, levon ja irrottelun tarpeessa – miksi et tekisi sitä ystävänpäivänä. Pullanhuuruinen koti-ilta ei nyt aja asiaansa, tarvitset elämääsi selkeästi isomman vaihteen. Jos päätät hankkia kuohuvaa ja bilevermeet, olet menossa oikeaan suuntaan. Ystävänpäivästä voi tänä vuonna muotoutua sinulle railakas juhlapäivä hyvässä seurassa.

Etenkin kuun vaihteessa syntyneet osaavat hemmotella itseään irrottautumalla päivän epämiellyttävistä velvollisuuksista.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Porskutat kunnianhimoisesti eteenpäin: työpäivän haasteet ovat ystävänpäivänäkin päällimmäisenä mielessä. Omistaudut omalle työprojektillesi tai harrastustoiminnallesi niin intohimoisesi, että unohdat välillä ajan ja paikan. Älä huoli, ystäväsi kunnioittavat sinua huolimatta unohtuneista ystävänpäiväviesteistä tai huomiosta. Tee, ahkeroi ja suorita tänään, ystävänpäiviä ehtii viettää vuoden muinakin päivinä.

Jos mietit lahjan ostamista kumppanillesi, hillitse hieman tuhlaamisvimmaasi, vähempikin riittää.

Härkä 21.4.–22.5.

Jos alkuvuodesta merkillesi vielä osui tahmeutta ja vastatuulta, nyt se kaikki on tipotiessään. Onnellinen ja hyväntuulinen ystävänpäivä alkaa heti aamusta auringonpaisteella, ja hyväntuulisuutesi tarttuu kaikkiin läheisiin. Tänään sinussa on hitusen enemmän järjestelmällisyyttä ja täsmällisyyttä – humoristiset ystävänpäiväviestisi saavuttavat jo unohtuneetkin ystävät.

Jos kumppanisi on myös paras ystäväsi, vietät tänään intohimoisen ja romanttisen päivän pienten lahjojen kera.

Kalat 20.2.–21.3.

Kaikki alkuvuoden ja kevään juhlat ovat sinulle suuria tapahtumia, sitä on myös ystävänpäivä. Toivottavasti olet juuri nyt talvilomalla tai vietät muutoin vapaapäivää, sillä edessäsi on hulvattoman mukava päivä hyvässä seurassa. Romanttiset toiveet ovat samalla korkealla.

Kaikille kaloille ei valitettavasti voi luvata suuria lahjapaketteja tai iloisia viestejä, mutta kuun vaihteessa syntyneille niitä on luvassa. Iloiset tapahtumat ja käänteet kuuluvat ystävänpäivän luonteeseen.

Vesimies 20.1.–20.2.

Merkissäsi vauhti kiihtyy vasta loppuviikosta, ystävänpäivälle osuvat planeettakuviot ovat hieman laimeita. Arjen ja työn kiireet ovat sinulle tarpeeksi haastavia, paukkusi eivät kerta kaikkiaan riitä sen suurempiin juhlallisuuksiin.

Elämästäsi on viime aikoina poistunut pinnallisia tuttavuuksia ja niitä, joiden kanssa ei aina ole hyvä olla. Kriittisen tarkastelusi jälkeen jäljellä on ydinjoukko, johon haluat olla yhteydessä etenkin ystävänpäivänä. He tietävät, että tarkoitat joka sanaa viestissäsi.