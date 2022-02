Päivän horoskooppi 15.2.

Ratkaise erimielisyydet rauhallisesti, vesimies.

VESIMIES

Ratkaise erimielisyydet rauhallisesti. Ole valmis tekemään kompromisseja ja harkitsemaan uusia toimintatapoja. Pidä tunteesi hallinnassasi.

KALAT

Luota itseesi. Pidä kiinni sovituista jutuista äläkä ota jokaista mieleesi hiipivää epäilystä vakavissasi. Kärsivällisyys vie pitkälle.

OINAS

Usko omiin kykyihisi. Älä odottele lähtömerkkiä ulkopuolelta, vaan ole oma-aloitteinen. Tartu suuritöiseen urakkaan turhia aikailematta.

HÄRKÄ

Vie aloittamasi projekti kunnialla loppuun asti. Pienet soraäänet kuuluvat asiaan. Älä odota kaikkien olevan kanssasi samoilla linjoilla.

KAKSONEN

Tehokas suunnittelu on paras keino varmistaa, että sinulle jää aikaa myös vapaalle vaihtamiseen. Lähipiiristäsi kuuluu iloisia uutisia, joita kannattaa juhlistaa porukalla.

RAPU

On hyvä hetki oppia uutta ja ottaa asioista selvää. Onni on nyt puolellasi kaikessa, mihin ryhdyt. Valikoi tarkkaan, mikä on energiasi ja aikasi arvoista.

LEIJONA

Hyväksy ne asiat, joita ei voi muuttaa. Kehää kiertävä keskustelu käy vain raskaaksi pidemmän päälle. Käännä katseesi seikkoihin, joihin voit vaikuttaa.

NEITSYT

Pidä tauko tavallisesta arjesta ja suuntaa ympäristöön, josta saat uutta ajateltavaa. Tuoreet virikkeet ja ideat tekevät sinulle hyvää. Anna päivän yllättää sinut.

VAAKA

Älä anna hetkellisen motivaation puutteen kaataa suunnitelmiasi. Kokeile jotain uutta ja yllättävää. Inspiraatio saattaa löytyä nyt mistä tahansa.

SKORPIONI

Ole tarkkana auktoriteettihahmojen kanssa. Ristiriitoja ja väärinkäsityksiä voi syntyä helposti. Älä pidä persoonallisuuttasi turhaan piilossa.

JOUSIMIES

Hyvinvointi ja raha-asiat ovat nyt etusijalla. Kiinnitä huomiota ylimääräisiin menoihin ja pohdi, voisitko karsia niitä. Älä anna kenenkään käyttää ystävällisyyttäsi hyväkseen.

KAURIS

Mielipiteet eivät kohtaa tänään, mutta sen ei tarvitse antaa häiritä. Kiinnostavaa keskustelua syntyy, ja uudet näkökulmat ovat tervetulleita. Uskalla erottua joukosta.