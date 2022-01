Päivän horoskooppi 24.1.

Älä jää arvailemaan, vesimies.

VESIMIES

Älä jää arvailemaan oikuttelevan ihmisen mielenliikkeitä. Ota tilanteeseen etäisyyttä, niin voit säästyä paljolta. Keskity omiin projekteihisi.

KALAT

Kiinnitä huomiota siihen, minkälaista vastakaikua saat ajatuksillesi. Tarjolla on mielenkiintoista palautetta, josta kannattaa poimia rakentavat osat mukaan.

OINAS

Tiedät, mitä haluat. Nyt kannattaa valmistautua antamaan aukottomat perusteet kysyjille, sillä ilman neuvotteluja tilanne ei etene suuntaan eikä toiseen.

HÄRKÄ

Valikoi sanasi tarkkaan, niin et anna kenellekään ristiriitaisia viestejä. Selkeä kommunikointi on tänään pääasia kaikessa, mihin ryhdyt. Sinnikkyys on nyt tarpeen työkuvioissa.

KAKSONEN

Unelmasi on lähempänä kuin uskotkaan. Järjestelmällisyys ja johdonmukaisuus ovat parhaat valttisi matkalla kohti tavoitteitasi. Älä luovu leikistä.

RAPU

Ole tarkkana siitä, mitä jaat tuttavapiirisi kanssa. Joku saattaa tarttua tilaisuuteen ja yrittää hyötyä sinusta, ellet huomaa sitä ajoissa. Pidä huolta rajoistasi.

LEIJONA

Yhdistä voimat hyvän tyypin kanssa. Oikea seura tekee ihmeitä motivaatiollesi. Saamasi kannustus ja käytännön apu ovat nyt tarpeen.

NEITSYT

Tee pieniä muutoksia sinne, missä niitä kaivataan. Sinulla saattaa olla työn alla suuritöinen urakka, joka on vielä kaukana täydellisyydestä. Luota siihen, että hiljaa hyvä tulee.

VAAKA

Kuuntele itseäsi. Sinun tulisi nyt suunnata kohti niitä asioita, jotka vetävät juuri sinua puoleensa. Tee itsenäisiä, huolella harkittuja päätöksiä.

SKORPIONI

Tunteet nousevat pintaan, kun mielipiteet törmäävät. Saat pidettyä rauhan maassa, jos annat jokaiselle osapuolelle tilaisuuden ilmaista itseään. Kuunteleminen on tärkeää.

JOUSIMIES

Teet hyvän vaikutuksen ihmiseen, josta voi olla sinulle paljon apua tulevaisuudessa. On muutenkin hyvä hetki tutustua porukkaan ja solmia kontakteja.

KAURIS

Katso kokonaiskuvaa tänään. Pikkuasiaan takertuminen olisi virhe ja veisi sinua vain kauemmaksi olennaisesta. Onnistut yllättämään uuden tuttavasi positiivisesti.