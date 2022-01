Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 19.–25.1.

Älä anna periksi, kaksonen!

OINAS 21.3.–19.4.

Hoida hankalat asiat päiväjärjestyksestä ennen kuin ne kasvavat hallitsemattomiksi. Käytä älyä ja pelaa pelisi reilusti ja kurinalaisesti. Jos yrität aloittaa jotakin uutta ennen kuin entiset on hoidettu, työ ei suju toivotulla tavalla. Jätä menneisyys taaksesi.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Ilmassa on epävarmuutta. Varo, ettet joudu vedetyksi jonkun toisen ongelmiin. Satsaa hyvinvointiin ja terveyteen. Saat asioihin uuden näkökulman, kun huomioit faktat etkä oleta ennakkoon. Harkitse tarkkaan ennen kuin lähdet mukaan uuteen projektiin.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Ole tiukkana, jos vaikuttaa siltä, että joku yrittää kiusata sinua. Ole määrätietoinen ja etsi oikeat tavat muuttaa ideasi todeksi. Älä anna periksi tai taitu paineen alla. Rakkaus on kaunista, mutta älä anna rakkauden sumentaa järkeäsi.

RAPU 22.6.–22.7.

Yhteisistä hankkeista koituu ongelmia, jos et jaa kumppanisi kanssa samoja arvoja ja käsitystä vastuista. Mieti kahdesti ennen kuin menet mukaan mihinkään, mikä aiheuttaa stressiä. Seuraa sydäntäsi, luovuuteesi voi johtaa uuteen seikkailuun.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Käytä energiasi johonkin rakentavaan. Jos sinulta puuttuu suunta tai kurinalaisuutta, et saavuta tavoitetta. Keskity siihen, mikä on aidosti tärkeää. Suunnitelmien muutos jättää sinut kiusalliseen asemaan, jos et ole ollut avoin. Älä piilota tunteita läheisiltäsi.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Fyysinen aktiivisuus motivoi ja antaa energiaa. On terveellistä ottaa välillä aikaa itselle. Myönteistä kehitystä tapahtuu. Koet emotionaalisen takaiskun, jos odotat liian paljon liian varhain. Tunteet vaativat aikaa herätäkseen.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jätä menneet taakse ja keskity nykyhetkeen, niin alat kukoistaa. Ota etäisyyttä asioihin ja ihmisiin, joilla ei ole sinulle enää merkitystä. Luovu mieluummin kuin keräät lisää, elämän yksinkertaistaminen vähentää stressiä. Pysy avoimena uudelle.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Pidä ajatuksesi omana tietonasi, niin vältyt keskustelulta, jonka joku tulkitsee väärin. Ole ystävällinen, kritiikillä et saavuta suosiota etkä ystäviä. Keskity kotiin ja omaan mukavuuteesi. Olet herkässä mielentilassa ja ylireagoit helposti. Tarvitset omaa rauhaa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Luota vaistoihisi äläkä siihen, mitä joku toinen sanoo. Käytä älyäsi löytääksesi oman polkusi.Hanki uutta vain, jos todella sitä tarvitset. Laita hommiin vauhtia, olitpa sitten töissä tai kotona. Työ imaisee mukaansa ja saat suljettua aistisi häiriötekijöiltä.

KAURIS 22.12.–20.1.

Tulokset vaativat nyt tasaista etenemistä. Hanki tietoa ja taitoa ja solmi kontakteja. Saat uuden näkökulman työhön ja elämään ylipäätään. Opi kokemuksistasi äläkä toista tekemiäsi virheitä. Älä jätä mitään sattuman tai jonkun toisen varaan.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Tilanteet kääntyvät eduksesi, jos suunnittelet rahankäyttösi viisaasti. Jos mahdollista, säilytä rauha. Tee kuitenkin oman pääsi mukaan, jos et pysty ratkaisemaan erimielisyyksiä.. Jalomielisyytesi johtaa jännittävään kohtaamiseen.

KALAT 20.2.–20.3.

Älä kerro muille henkilökohtaisia tietojasi, etenkään terveystietoja. Jos olet liian joustava ja sopeutuva, joku käyttää sinua hävykseen. Tee, mitä sydämesi sanoo. Myönteinen muutos on käsillä. Tartu mahdollisuuteen, jos se kiinnostaa.