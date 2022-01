Viikonloppuna tehtyä, DIY pipo muun muassa!

Heippa hei! Viikonloppu meni touhutessa; joulukuusi lähti, olohuone sai uutta ilmettä ja villamatot puhdistuivat lumessa (ennen kuin vesisade sulatti). Leivoin ihan mielettömiä taateli-suolapähkinä keksejä karamellikuorrutuksella :P - niihin laitan ohjeen vielä joku toinen kerta sekä neuloin pipon. Pipoon laitan ohjeen heti nyt, sillä se on megahelppo, söpö, lämmin ja kiva tehdä! Tämä on kiva jämälankaprojekti, sillä alpakka- ja mohairsävyjen ei tarvitse olla ihan samat ja muutenkin kiva kikkailla vaikka vähän villimmilläkin väreillä kuin tämä mun ruskea!

Pipon ohje: Mulla oli lankana Viking Garn Alpaca Bris (1 kerä), Gjestal Garn Lace Kid Mohair (2 kerää, neulotaan tuplalangalla)

Voit käyttää mitä tahansa paksumpaa villa- ja mieluusti alpakkalankaa, jolla käy puikkokoko 6-7 sekä mitä tahansa ohutta mohairlankaa (tupalana), jolle käy puikkokoko 3 (yhdelle langalle).

Tarvitset pyöröpuikon nr 6, 40cm sekä viisi suikkapuikkoa nr 6. Aloitat luomalla 72 silmukkaa pyöröpuikolle ja neulot sitten suljettua neuletta 1 oikein 1 nurin noin 42 kerrosta. Sitten neulot 24 kerrosta sileää neuletta. Siirrä sitten silmukat neljälle sukkapuikolle, 18 silmukkaa kullekin ja ala kaventamaan. Kavennukset tehdään jokaisen puikon alussa sekä lopussa. Puikon alussa; nosta ensimmäinen silmukka puikolle neulomatta, neulo toinen silmukka ja nosta ensimmäinen sen yli. Puikon kaksi viimeistä silmukkaa neulot yhteen. Kun puikoilla on vain kaksi tai yksi silmukkaa jäljellä, voit katkaista langan ja vetää sen neulan avulla kaikkien jäljellä olevien silmukoiden läpi, kiristää ja päätellä.

Se on siinä! Helppo juttu :) Saatan tehdä vielä toisenkin niin, että myös pipon taitosreuna on sileää- eikä joustinneuletta. Ehkäpä. Nyt kun on toi pentu, tarvitsee näitä hyviä lenkityspipoja. :) Nähdään pian!

