Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 12.–18.1.

Hoida keskeneräiset asiat, jousimies!

OINAS 21.3.–19.4.

Ole tarkkana ja mieti, miten voit parhaiten käyttää hyväksi saamaasi tietoa. Keskity siihen, mikä on mah-dollista äläkä vaivaa päätäsi asioilla, joita et voi muuttaa. Ole järkevä rahankäyttäjä. Kun rahaa jää säästöön, stressikin vähenee.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Hyödynnä luovaa puoltasi ja järjestä kotisi uudelleen tarpeittesi mukaan. Tunteet nousevat pintaan, jos teet päätöksiä, jotka vaikuttavat myös muihin. Muista neuvotella ratkaisustasi etukäteen. Tee varasuunnitelma valmiiksi ja käytä energiaasi hyvään.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Ole entistä tarkkaavaisempi ja valmis perääntymään, jos jokin osoittautuu huonoksi ratkaisuksi. Hyvä taustatyö on avain menestykseen. Saat sisäpiiritietoa, joka auttaa tekemään oikeita päätöksiä. Tee parhaasi, tunnustus seuraa perässä.

RAPU 22.6.–22.7.

Tee hyvää jollekulle, jota rakastat, niin suhde kukoistaa. Tee yhteistyötä ihmisen kanssa, joka jakaa tavoitteesi. Puhu vähemmän, tee enemmän. Saavutuksesi rohkaisevat myös muita toimimaan. Muista, että tyhjät lupaukset vahingoittavat mainettasi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Osallistu tapahtumiin, joissa on mahdollista verkostoitua tulevai-suuden kannalta tärkeiden ihmisten kanssa. Suuntaa energiasi johonkin innostavaan. Laajenna tietämystäsi. Ole johtaja, älä seuraaja ja käytä karismaasi muutoksen airuena.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Suunnittele jotakin, mikä kohottaa mielialaasi ja ota mukaan ihmiset, jotka jakavat innostuksesi. Tähdet lupaavat romantiikkaa. Tee aloite, jos sinulla on joku kiikarissa. Fyysinen aktiivisuus lievittää stressiä ja lisää energiaa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Selvitä arkaluontoiset asiat nopeasti. Jos annat tilanteiden muhia, on vaikeampi antaa anteeksi ja unohtaa. Suora asenne auttaa suojelemaan mainettasi. Keskustele tunteistasi sinulle tärkeiden ihmisten kanssa: jotakin hyvää tulee tapahtumaan.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Tarvitset muutosta kehittyäksesi. Ajattele luovasti ja kuuntele ratkaisua tehdessäsi sydäntäsi. Älä rajoita itseäsi vain, koska pelkäät, mitä muut ajattelevat. Pyri kuitenkin välttämään riitoja ja tee jotakin mukavaa ihmisten kanssa, jotka osaavat pitää hauskaa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Hoida keskeneräiset asiat. On vaikeaa suunnata katse eteenpäin, jos asioita on liikaa kesken. Arvioi, mikä on sinulle tärkeää ja valmistaudu yksinkertaistamaan elämääsi. Ole tarkkana, niin saat tietoosi jotakin, mikä auttaa välttämään hankalan tilanteen.

KAURIS 22.12.–20.1.

Jaa ajatuksesi, niin saat suunnitelmiisi perspektiiviä. Muutokset vaativat kaikilta ymmärrystä ja kompromis-seja. Tunteet kärjistyvät, jos rahaa kuluu odotettua enemmän. Selvitä odotukset ennen kuin suostut mihinkään. Älä anna kenenkään lannistaa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Ole ystävällinen kaikille, niin sinun on helpompi tehdä muutoksia, jotka vaativat muiden hyväksynnän. Ota myönteisesti elämään suhtautuvilta oppia, miten voit saavuttaa omat tavoitteesi. Älä anna jonkun viime hetkellä tekemän muutoksen häiritä.

KALAT 20.2.–20.3.

Nyt on aika unohtaa hetkeksi työ ja stressi ja keskittyä pitämään hauskaa. Rentoutuneena hoksaat, mitä toivot tulevaisuudelta. Älä jaa tietoa ennen kuin olet tarkistanut faktat. Varaudu siihen, että suunnitelmat eivät toteudu ja tee sitä varten plan b.