Päivän horoskooppi 6.1.

Muista pitää kiinni rajoistasi, kalat.

KAURIS

Yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää tänään erityisen paljon huomiota. Huolimattomuusvirheet voivat johtaa myöhästelyyn ja hermojen kiristymiseen.

VESIMIES

On hyvä hetki tehdä muutoksia arkeesi ja päästää irti pahasta tavasta. Lähde liikkeelle omista toiveistasi ja alkaneelle vuodelle laatimistasi suunnitelmista.

KALAT

Ole tarkkana siitä, mitä tulet luvanneeksi. Olisi virhe lähteä mukaan liian moneen samanaikaisesti, jos se käy sinulle turhan raskaaksi. Rajojen vetäminen kannattaa.

OINAS

Viime hetken muutosten tekeminen tuntuu houkuttelevalta vaihtoehdolta. Yritä jarrutella impulssejasi sen verran, että ehdit ottaa myös läheistesi mielipiteet huomioon.

HÄRKÄ

Taloudelliseen tilanteeseesi on luvassa iloinen yllätys, joka vie sinua uuteen suuntaan. Lopullisia päätöksiä kannattaa tehdä vasta perusteellinen harkinnan jälkeen.

KAKSONEN

Kiinnitä huomiota raha-asioihin. On hyvä hetki hoitaa roikkumaan jäänyt juttu pois päiväjärjestyksestä ja siirtyä reilusti eteenpäin. Velvollisuuksia ei kannata lykätä tuonnemmaksi.

RAPU

Joku yllättää sinut tänään iloisesti. Sinun on ehkä tullut aika muuttaa käsitystäsi hänestä. Avoin asenne vie sinut kohti uusia seikkailuja.

LEIJONA

Pyri olemaan tehokas ja nopea liikkeissäsi tänään. Listojen laatiminen ja niiden kohta kerrallaan läpikäyminen voi olla hyvä idea. Saat avuntarjouksen yllättävältä taholta.

NEITSYT

On hyvä hetki hidastaa ja käydä läpi viimeaikaisia tapahtumia. Punnitse tarkkaan, mikä on sinulle tällä hetkellä tärkeintä. Suuntaa energiasi sinne, missä siitä on eniten iloa.

VAAKA

Saat tilaisuuden nostaa esiin ideoitasi. Ole valmis kuuntelemaan palautetta ja kehittelemään asioita eteenpäin porukalla. Yhteistyössä on voimaa.

SKORPIONI

Lähde liikkeelle yksinkertaisista asioista tänään. Kunnianhimosi saattaa sotkea kuvioita, jos yrität haukata liian isoa palaa kerralla. Vaali harmoniaa kaikessa, mihin ryhdyt.

JOUSIMIES

Etene asioissa yksi askel kerrallaan. Rauhallisuus vie pitkälle joka tilanteessa, etenkin jos joku innostuu kasaamaan sinulle liikaa vaatimuksia. Älä anna periksi painostukselle.