Me Naisten viikkohoroskooppi –katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 29.12.–4.1.

Uusi vuosi on saamassa upean alun, rapu!

OINAS 21.3.–19.4.

Pidä tunteesi kurissa, jotta et vaikeuta omaa arkeasi. Positiivista ajattelua tarvitaan hetken, mutta pian helpottaa. Pitkään askarruttanut ongelma on ratkeamassa – tässä tarvitaan enemmän älyä kuin voimaa.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Valitse taistelusi, kaikkeen eivät nyt rahkeet riitä. Jakson alkupuolella kannattaa pitää matalaa profiilia ja keskittyä lunastamaan lupaukset. Loppujaksosta intohimosi ja asenteesi kantaa hienoon onnistumiseen. Älä pihtaa tietoa, jos sinulta kysytään!

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Nyt on aika keskittyä siihen pikkuasiaan, joka on syönyt energiaasi ja pitänyt mieltä matalalla. Asiat alkavat kirkastua, ja saat kunnon energiabuustin. Kun alkaa tapahtua, verkostoistasi voi olla arvaamatonta hyötyä. Muista käydä välillä ulkonakin.

RAPU 22.6.–22.7.

Uusi vuosi on saamassa upean alun. Kuuntele sisäistä ääntäsi päätöksenteossa ja mieti omaa etuasi; siitä on tällä kertaa hyviä seurauksia muillekin. Vähän vastarintaakin on luvassa, ja riitelyä rahasta. Yksinkertaiset ratkaisut toimivat parhaiten.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Astu reippaasti takaisin työrutiineihin. Kun organisoidut, vuosi lähtee rullaamaan, ja keväästä tulee menestyksekäs. Kumppanuuksien saralla näyttää hyvältä: töissä vaaditaan vähän diplomatiaa, mutta rakkauselämässä on helppoa myötätuulta luvassa.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Nyt olisi ihanaa tehdä jotain eri tavalla kuin ennen – kokeile! Se tuo uutta energiaa ja hauskuutta elämään. Sinulta odotetaan ehkä pientä romanttista elettä tällä jaksolla. Naura, elä ja huomioi rakkaimpasi, niin kaikki menee hyvin.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jakson alku kysyy boksin ulkopuolelta ajattelua, mutta kiperä tilanne ratkeaa kyllä. Viikon varrella on luvassa hyviä nautinnon hetkiä. Tarvitset aikaa itsellesi. Kun järjestät sitä, sinulla on parempi olo ja lähipiirisikin kiittää.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Korvat hörölle – nyt on tarjolla hyödyllistä oppia, kun vain keskityt kuuntelemaan muita. Jos yrität jyrätä, lopputulos on huonompi. Leikkisällä luovuudellasi on käyttöä, ja saat aikaan haluamasi muutoksen ihmissuhteessa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Rentoudu, hengitä syvään ja katso vastapuolta avoimin mielin, niin saat solmun auottua. On oikea hetki myös sanoa reippaasti Ei, jos jonkun toisen suunnitelma ei miellytä. Jaksolle on luvassa yllättävää hupia, jota ei todellakaan ole kalenterissasi. Anna palaa!

KAURIS 22.12.–20.1.

Pidä rauhallinen, oma temposi, niin pääset päämäärääsi. Olet saamassa rasittavan vaiheen keskelle uusia ideoita, jotka auttavat saamaan lisää sisältöä elämääsi. Muista: harkitse ennen ostoksia, ovatko ne ihan välttämättömiä.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Nyt on parasta pitää suunnitelmasi salaisuutena. Harkitse, kehen luotat äläkä anna pikkuasioiden tulla tavoitteesi eteen. Töissä on luvassa pientä kahnausta, mutta myös iloinen yllätys. Nauti elämästä nyt, et kadu myöhemmin!

KALAT 20.2.–20.3.

Tällä jaksolla on luvassa mukavia yhteenkuuluvaisuuden tunteita läheisten kanssa. Avaa rohkeasti sydämesi ja kerro huolistasi. Myös neuvojasi kaivataan. Paperityöt ottavat poikkeuksellisen paljon päähän, mutta palkinto odottaa.