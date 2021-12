Päivän horoskooppi 29.12.

Kuuntele vaistoasi, neitsyt.

KAURIS

On hyvä hetki haaveilla ja laatia suunnitelmia ensi vuodelle. Listaa prioriteettejasi. Muutokset syntyvät helpoiten silloin, kun motiivisi ovat sinulle selvät.

VESIMIES

Tarjoa apuasi ihmiselle, joka on joutunut hankalaan paikkaan. Ystävällinen eleesi pelastaa hänen päivänsä. Luvassa on yllättäviä yhteydenottoja.

KALAT

Ota yhteyttä ihmiseen, joka pyörii ajatuksissasi usein. Vuoden päättyminen nostattaa pintaan asioita, joita olet vältellyt jo jonkin aikaa. Rehellisyys kannattaa.

OINAS

Muutokset tulevat elämääsi nyt hitaammin kuin toivoisit. Kärsivällisyys vie pitkälle. Keskity itseesi ja jätä vertaileminen muiden hommaksi.

HÄRKÄ

Tapaat ihmisen, jonka kanssa yhteinen sävel löytyy heti. Päivä tarjoaa sinulle muutenkin uusia inspiraation lähteitä ja ideoita. On hyvä hetki kääntää katse kohti tulevaa.

KAKSONEN

On hyvä hetki kiinnostua uusista asioista. Joku kääntyy puoleesi pyytääkseen palvelusta. Ole valmis joustamaan tarpeen tullen aikatauluistasi.

RAPU

On hyvä hetki suunnitella tulevaa. Vuodenvaihde voi opettaa sinulle jotain olennaista. Pidä mielesi avoimena kaikelle uudelle.

LEIJONA

Pidä huolta itsestäsi. Joku kyselee sinulta suuria kysymyksiä. Ole valmis vetämään rajoja ihmiselle, joka ei kunnioita omaa tilaasi.

NEITSYT

Jokin vaikuttaa nyt liian hyvältä ollakseen totta. Terve annos ennakkoluuloa voi säästää sinut paljolta. Kuuntele vaistoasi etenkin raha-asioissa.

VAAKA

Joku lähettää sinulle ristiriitaisia viestejä. Ole kärsivällinen ja valmis palaamaan samoihin asioihin, kunnes kaikki on selvää. Avoimuus ja rehellisyys menevät kaiken muun edelle.

SKORPIONI

On hyvä hetki tehdä hienosäätöä arkeesi. Mieti, mikä sinulle on tällä hetkellä tärkeintä. Pienissä muutoksissa on paljon voimaa.

JOUSIMIES

Vanha tuttu menneisyydestä palaa elämääsi. Ilmassa on romantiikkaa. Joku kääntyy puoleesi apua tai neuvoja pyytääkseen.