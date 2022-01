Yksi merkki joutuu yllättävään turbulenssiin – vuoden 2022 urahoroskooppi kertoo, kenelle on luvassa rahaa ja menestystä

Lupaavatko tähdet rahaa tai menestystä? Nyt otetaan selvää siitä, mitä taivaankappaleilla on kerrottavana!

Oinas 21.3.–21.4.

Elät mahdollisuuksien vuotta, joten eteen tulevat haasteet kannattaa ottaa vakavasti. Työn kannalta saat paljon aikaiseksi heti alkuvuodesta sekä maalis-huhtikuun taitteessa, mutta isoimmat asiat odottavat vapun jälkeen. Touko-kesäkuussa moni oinas etenee urallaan tai saa palkankorotuksen. Etenkin maalisoinaiden kannattaa tässä kohtaa vuotta mitata arvoaan työmarkkinoilla. Varo elämästä yli varojesi.

Kalat 20.2.–21.3.

Kalan merkissä syntyneet ovat ensimmäisenä jonossa jaettaessa opiskelu- tai työpaikkoja. Tänä vuonna työpaikkahaastatteluun kannattaa mennä hyvän itsetunnon kera, onnistumisia on luvassa. Luova ja taiteellinen kala on elementissään etenkin keväällä. Työn ja talouden tehokkain ajanjakso on 15.4.–25.5. Usko kykyihisi: tänä vuonna vain taivas on rajana.

Kauris 23.12.–21.1.

Lomailun ja löhöilyn jälkeen on aika palata sorvin ääreen. Energinen Mars saapuu merkkiisi 24.1. ja on inspiroiva voima etenkin luovan työn tekijöille. Jos onnistut kevättalvella yhdistämään työn ja mukavan harrastuksen, saat säästöön ylimääräisiä euroja. Kesä tuo tullessaan rahanmenoa, mutta syksyn tullen on taas helpompi elää säästöliekillä.

Jousimies 23.11.–23.12.

Toimintaa uhkuva Mars kulkee merkissäsi 29.1. saakka, ja joulukuisen jousimiehen alkuvuosi on työelämässä hektinen. Vauhti hidastuu luontaisesti helmikuun puolella, ja kunnianhimo suuntautuu keväällä muihin asioihin. Marraskuinen jousimies saa mahdollisuutensa 11.5. jälkeen. Taloustilanne kohenee kesällä, ja hyvä tuuli kantaa lokakuun lopulle. Joulukuun jousimiehet joutuvat loppuvuodesta tarkistamaan työtahtinsa mielekkyyttä. Tiukka tahti jatkuu kevääseen 2023 saakka.

Vaaka 23.9.–23.10.

Olet alkuvuoden kovassa paineessa, ja työmäärä ylittää välillä jaksamisesi rajat. Tammi-helmikuu tuntuu kulkevan sumussa. Kun kevätaurinko paistaa 6.3. lähtien, elämä hymyilee monella tavalla ja mukava sujuvuuden tunne valtaa työpäivät. Lokakuisille vaaoille avautuu etenemisen mahdollisuuksia, palkankorotus houkuttelee vaihtamaan tehtäviä. Vuoden ehdottomasti upein jakso alkaa elokuun loppupuolelta, loistat syksyn tullen osaamisellasi.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Koska seitsenvuotiskriisi jatkuu vielä vuoden 2023 puolelle, on luvassa ylimääräisiä työpaineita ja stressiä. Työmäärän ja jaksamisen realistinen arviointi on tulevan vuoden tärkein työtä edistävä asia. Alkuvuoden ja kevään hyvät uutiset kantavat pitkälle kesään, etenkin huhtikuu on 13.–17.11. syntyneille kultakaivos.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Kun vuosi 2021 oli toukokuisille menestyksellinen, tuleva vuosi on sitä kesäkuisille. Toimintapommi Mars saapuu merkkiisi 20.8. ja viipyy aina maaliskuun lopulle 2023 saakka! Alkusyksyyn osuva projekti työllistää, ja kunnianhimosi on huipussaan. Marras-joulukuussa yllättävät käänteet pakottavat kuitenkin hidastamaan. Älä uuvu työn tähden. Vuosi houkuttelee tuhlaamaan, varo budjetin ylitystä.

Leijona 22.7.–23.8.

Leijonan työelämässä on ollut turbulenssia, ja sitä on tiedossa edelleen. Vastuun ottaminen tai siitä luopuminen aiheuttaa haastavia tunteita. Heinäkuisen leijonan osalta etenemisen mahdollisuudet alkavat jo toukokuun puolivälistä. Elokuinen leijona saa myötätuulta vasta alkusyksystä. Loppuvuodesta ei kannata pelätä haasteita. Uusi työ tai työnkuva voi lopulta olla mielekäs ratkaisu.

Neitsyt 23.8.–23.9.

15.4.–25.5. osuva näytön paikka puristaa sinusta mehut. Työprojekti vie aikaa ja energiaa, mutta palkitsee lopputuloksella. Merkin viimeisellä viikolla syntyneet ovat vuoden Hannu Hanhia, onnekkaat käänteet näkyvät tilin saldossa. Syksyllä on hyvä muistaa kohtuus kaikessa, vaikka eurot kiiltelisivät silmissä. Etenkin 13.–19.9. syntyneiden kannattaa jarruttaa.

Vesimies 21.1.–20.2.

Vuosi alkaa viestintäviikkojen ollessa kiivaimmillaan, häiriötekijät astuvat kuvaan tammikuun jälkimmäisellä puoliskolla. 14.2.–10.3 on idearikasta aikaa, ja keväällä on näyttöjen aika, sillä Mars saapuu merkkiisi 6.3. Työssä etenemisen, ylenemisen tai edistymisen mahdollisuudet ovat parhaimmillaan 15.4. saakka. Helmikuisen vesimiehen on syytä muistaa kevään ja alkukesän aikana tasapaino työn ja levon välillä.

Rapu 22.6.–22.7.

Oletko miettinyt itsesi kehittämistä tai opiskelua työsi ohella? Tuleva vuosi antaa tilaisuuden irrottautua oravanpyörästä hetkeksi. Muutat kenties työrytmiäsi ylimääräisten vapaiden, vauvaloman tai virkavapaan muodossa. Samalla voit taloudellisesti hyvin, onnekkaat käänteet tuovat sinulle hieman ylimääräistä käyttörahaa. Toimintapommi Mars saapuu merkkiisi maaliskuussa 2022. Tuoko matkustaminen, mökkeily tai löysempi aikataulu kaivattua chillailun tunnetta?

Härkä 21.4.–22.5.

Merkkiisi osuu enemmän muutostekijöitä kuin muilla merkeillä yhteensä, joten varaudu turbulenssiin. Monet käänteet tulevat täytenä yllätyksenä. Etenkin toukokuussa syntyneet härät joutuvat miettimään työn mielekkyyttä. Heinä-elokuulle osuva kesäprojekti on työteliäs ja vaativa, merkin viimeisellä viikolla syntyneet keräävät kunnian ja hyvän tilin.

Lue lisää: Tiedätkö jo nousevan horoskooppimerkkisi? Se paljastaa, miten muut näkevät sinut – katso tulkinnat jokaiselle merkille