Kenelle on luvassa intohimoinen alkuvuosi? Vuoden 2022 rakkaushoroskooppi kertoo, ketä lykästää ihmissuhteissa

Lupaavatko tähdet rakkautta? Nyt otetaan selvää siitä, mitä taivaankappaleilla on kerrottavana!

Oinas 21.3.–21.4.

Eteesi avautuu upea vuosi, etenkin, jos olet sinkkuoinas. Jos alkuvuosi onkin romantiikan kannalta nihkeä, loppukevät tiputtelee eteesi monenmoista kosijaehdokasta. Toukokuu on vuoden parasta aikaa levon, loman ja ihmissuhteiden kannalta. Miltä kuulostaisi kiihkeä lomaromanssi etelän lämmössä? Edessäsi on intohimoinen kesä, mutta joudut syksyn tullen testaamaan, onko tunteilla jatkoa. Marras-joulukuussa joudut harkitsemaan romanttisen polkusi suuntaa.

Kalat 20.2.–21.3.

Tämä on sinun vuotesi! Harvinaisen upea ja mahdollisuuksia täynnä oleva vuosi siivittää sinut lentoon kaikilla elämän osa-alueilla. Jos mielitiettyä ei vielä ole löytynyt, tähyä kohti taivaanrantaa. Vuodenvaihteessa merkkiin sukelsi 12 vuoden tauon jälkeen uuden alun Jupiter, joka tarjoaa jännitystä. Odotatko ehkä opintojen alkamista, matkaa tai perheenlisäystä? Huhtikuusta tulee vuoden romanttisin jakso. Merkin lopulla syntyneille on luvassa vielä ylimääräisiä lahjoja marras-joulukuussa.

Kauris 23.12.–21.1.

Ihmissuhteissasi on alkanut joulun alla mielenkiintoinen jakso. Tarkastelet tärkeimpien ihmissuhteidesi sisältöä kriittisesti, ja asenne jatkuu tammikuun lopulle saakka. Toivottavasti varasit perheellesi, parisuhteellesi tai läheisillesi aikaa helmikuulle: vuoden upein lämpöaalto jatkuu aina 6.3. saakka. Kun Mars ja Venus kulkevat käsi kädessä merkissäsi, intohimon tuulet myrskyävät. Romantiikan papitar Venus saapuu merkkiisi uudelleen 16.12. ja viipyy ensi vuodenvaihteen yli. Nyt on hyvä vuosi aloittaa parisuhde tai sitoutua.

Jousimies 23.11.–23.12.

Alkuvuodesta eroottinen vireesi on korkealla, tammikuussa alkava ihmissuhde voi olla hyvin fyysinen. Huhtikuulle ajoittuu paljon odotuksia. Joulukuussa syntyneiden on syytä varoa sekaantumasta epäselviin ihmissuhteisiin. Vaikka romantiikka kukoistaa 17.11.–6.12., parisuhteessa räiskyy ja rätisee.

Vaaka 23.9.–23.10.

Vuosi näyttää tasaisen rauhalliselta ja enemmän työpainotteiselta. Jätät kriisit ja temppuilut muille merkeille. Rakastat rauhaa ja selkeyttä ihmissuhteissasi, ja ellei sitä ole tarjolla, neuvottelet. Etenkin loppukesän ja syksyn tullen diplomaattinen puolesi pääsee oikeuksiinsa. Vuoden ehdottomasti romanttisin aika on luvassa 29.9.–23.10.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Seitsenvuotiskriisi on kurmottanut etenkin kuun vaihteessa syntyneitä skorpioneja viimeisen vuoden aikana. Jos takana on ero tai hankala parisuhde, on aika katsoa toiveikkaasti tulevaisuuteen. Innostava uuden elämän rakentelu alkaa lokakuisella skorpionilla heti alkuvuodesta, marraskuiset liittyvät joukkoon helmi-maaliskuussa. Talous- tai työtilanteen paraneminen heijastuu positiivisesti läheisiin ihmissuhteisiin. Vuoden romanttisin ajankohta on 23.10.–16.11.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Työpainotteinen vuosi vie aikaa parisuhteelta, ja yhteiseen aikaan on syytä panostaa. Romanttisimman lomajakson aika on 23.6.–18.7., kesämatkat ovat kaksosen vuoden henkireikiä. Jos et hukuta itseäsi töihin loppukesästä ja alkusyksystä, parisuhteessa on mahdollista elää erityisen intohimoista aikaa.

Leijona 22.7.–23.8.

Heinäkuisen leijonan seitsenvuotiskriisi jää taakse, ja tuleva vuosi antaa uudet eväät ihmissuhteita ajatellen. Erityisen antoisa ajanjakso käynnistyy 11.5. ja jatkuu kesän yli aina lokakuun loppuun saakka. Elokuinen leijona saa vielä odotella parempia tuulia. Levottomuus ja arkisen elämän paineet verottavat romanttisen elämän parhaita hetkiä. 11.8.–5.9. on syytä panna verkot vesille, sinkkuleijonalla on silloin vientiä.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Alkuvuoden ihmissuhdehaasteet liittyvät ylimääräisiin laskuihin tai työkiireisiin, jotka poistuvat tammi-helmikuun taitteessa. Kun Mars ja Venus kulkevat helmikuussa käsi kädessä, elät todennäköisesti vuoden intohimoisinta aikaa. Pääsiäisen tai vapun kohdalle osuva matka tai loma ruokkii kumppanuutta. 20.8. jälkeen loppuvuosi ei näytä yhtä hekumalliselta. Älä lähde mukaan muiden kiukutteluun, saat vain harmaita hiuksia.

Vesimies 21.1.–20.2.

Viime vuoden suurimmat muutospaineet osuivat kuun vaihteessa syntyneille, ja alkuvuosi muistuttaa vielä tästä. Seitsenvuotiskriisi on helmikuisen vesimiehen vuoden kouluttaja, ja rakkauselämän haasteet joutuvat suurennuslasin alle. Oman tilan tarve koituu osalle ylivoimaiseksi, eikä huono suhde pysy mukana. Vahva parisuhde kestää, ja helmi-maaliskuu on monelle vesimiehelle intohimon täyteistä aikaa. Jos heinä-elokuun taite johtaa kädenvääntöön, alkusyksystä löytyy rutkasti neuvotteluhaluja.

Rapu 22.6.–22.7.

Saat vihdoin nauttia sujuvuudesta ja onnistumisen tunteesta elämässäsi. Se heijastuu myös ihmissuhteisiisi. Rakkaudessa menee hyvin loppukeväästä, mutta vielä parempaa on luvassa, kun Venus kiertää merkissäsi 18.7.–11.8. Kesäromantiikan hehku kantaa pitkälle syksyyn.

Härkä 21.4.–22.5.

Merkkiisi vuonna 2021 osuneet haasteet helpottavat osittain, mutta kuuluisa seitsenvuotiskriisi ei anna rauhaa ennen kuin parisuhteen luurangot on siivottu kaapista. Kun vielä auringonpimennys (30.4.) ja kuunpimennys (8.11.) osuvat merkkiisi, olet taipuvainen tekemään nopeita käänteitä. Kesäkuulle osuva loma tai matka hellii parisuhdettasi, eroottinen vireesi on korkeimmillaan loppukesästä.