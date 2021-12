Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 22.–28.12.

Käy läpi saavutuksesi, oinas.

OINAS 21.3.–19.4.

Käy läpi saavutuksesi ja arvioi, mitä on vielä tekemättä. Olet valmis muutokseen, mutta huomioi, että valmistautuminen on välttämätöntä. Älä anna tunteisiin menevän tilanteen häiritä suoriutumistasi. Käytä aikasi asioihin, joilla on oikeasti merkitystä.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Älä hukkaa aikaa. Keskustelut auttavat hahmottamaan, mitä elämältäsi haluat. Yhdistä voimasi jonkun kanssa, joka jakaa innostuksesi. Seuraa tarkasti, mitä ympärilläsi tapahtuu. Saat hyödyllistä tietoa, joka auttaa tekemään seuraavan siirron. Ole tarkkana, keneen luotat.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Pelaa varman päälle ja tarkista kaikki faktat ennen kuin teet päätöksiä. Hankkiudu sellaisten ihmisten seuraan, joiden kanssa pystyt muodostamaan tasa-arvoisen suhteen. Haikailet menneeseen. On hyvä käyttää kokemusta hyödyksi, mutta suuntaa silti katse tulevaan.

RAPU 22.6.–22.7.

Reivaa elämäntyyliäsi terveellisemmäksi. Myönteinen muutos ei auta pelkästään itseäsi, vaan myös läheisiäsi. Näytä hyvää esimerkkiä muille! Varo sekaantumasta muiden kiistoihin. Katso, että pidät lupauksesi. Keskity kehittämään taitojasi, joista on ammatillista hyötyä.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Suuntaa energiasi pitkän työputken jälkeen johonkin virkistävään. Osoita sitoumuksesi ihmiselle, joka on sinulle tärkeä. Odottamaton tilanne töissä jättää sinut hämilleen. Älä hermostu, selvitä asia. Kohtaamiset ystävien kanssa selkiyttävät, mikä elämässä on tärkeää.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Hyvä valmistautuminen tuottaa hedelmää. Ota oikeutetut kiitokset vastaan. Heräteostokset tai leväperäinen eläminen kostautuvat joulun jälkeen, jollet pidä itseäsi kurissa. Huomaat, että kaikkia ei voi miellyttää. Älä kiistele asiasta, johon et pysty vaikuttamaan.

VAAKA 23.9.–22.10.

Anna menneiden olla ja suuntaa katseesi tulevaan. Myönteinen asenne auttaa voittamaan esteet. Ota yhteyttä ihmisiin, jotka tukevat ja edistävät tavoitteidesi toteutumista. Tunteet karkaavat hallinnasta, jos et itse tai joku toinen ei osoita ymmärrystä ja myötätuntoa.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Vietä aikaa ihmisten kanssa, joihin voit luottaa, kun alat toteuttaa suunnitelmaasi. Tunteet kärjistyvät, jos yrität mahduttaa kalenteriisi liikaa tekemistä. Vuoden alku on hyvä hetki tehdä muutoksia. Uudet seikkailut piristävät ja johtavat henkiseen kehittymiseen.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Rehellisyys on tärkeää. Et voi säästellä jonkun tunteita, kun kyse on totuudesta, mutta voit miettiä, miten itseäsi ilmaiset. Saat virheellistä tietoa, selvitä faktat. On aika juhlia, mutta varo övereitä, jotka johtavat ongelmiin. Tarkkaile juomistasi ja juhlien jälkeen tee ryhtiliike.

KAURIS 22.12.–20.1.

Kulutuksen kohtuullistaminen rauhoittaa mieltäsi. Mieti, mitä haluat saavuttaa ja kenet haluat mukaan projektiin. Yhteiset kiinnostuksen kohteet saattavat sinut läheiseksi arvostamasi ihmisen kanssa. Joku ei ole kanssasi samaa mieltä, ja se närästää. Käytä neuvottelutaitojasi.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Selvitä kaikki yksityiskohdat ennen kuin jaat tietoa eteenpäin. Älä pety ystävän reaktioon, kun kerrot hänelle ratkaisustasi. Ota ajatuksista vaarin, hio suunnitelmaasi ja jatka paremmin eväin eteenpäin. Pidä kiinni rutiineista, ne tekevät sinulle hyvää.

KALAT 20.2.–20.3.

Säilytä rahasi ja omaisuutesi turvallisessa paikassa. Yhteisistä projekteista tulee ongelmallisia, jos et pysty tarkkaan määrittelemään, kuka on vastuussa mistäkin. Varo, ettei juhlinta mene överiksi. Älä ota tarpeettomia riskejä tai ole liian sinisilmäinen.