Päivän horoskooppi 26.12.

Luvassa voi olla unohtelua ja sekaannuksia, kalat.

KAURIS

Edessäsi on tärkeä ratkaisu, johon on tarjolla neuvoja joka suunnalta. Kuuntele avoimin mielin saamiasi vinkkejä, mutta tee lopulliset päätöksesi itse.

VESIMIES

On aika antaa tilaa uusille aluille. Puhtaalta pöydältä aloittaminen on parasta, mitä voit nyt tehdä. Ole valmis jättämään vanha puheenaihe taaksesi ja siirtymään eteenpäin.

KALAT

Luvassa voi olla unohtelua ja sekaannuksia. Älä anna kömmähdysten käydä hermoillesi. Niistä voi parhaimmillaan syntyä yhteisiä naurun aiheita.

OINAS

Käännä katse raha-asioihin, sillä jokin niissä saattaa kaivata huomiotasi heti joulun jälkimainingeissa. Tarkista yksityiskohdat ja päivämäärät kahdesti.

HÄRKÄ

Rahatilanteeseesi on luvassa uusia käänteitä. Joku antaa sinulle kiinnostavan vinkin, jota kannattaa tarkastella lähemmin. Ole valmis kyselemään lisää ja ottamaan asioista selvää.

KAKSONEN

Päivä tuo mukanaan pienen takaiskun. Se saattaa osoittautua samalla myös mahdollisuudeksi luoda uutta ja tehdä parempia valintoja. Pidä mielesi avoimena.

RAPU

Nosta äänesi kuuluviin, jos jokin häiritsee sinua. Älä anna kiusallisen tilanteen paisua päässäsi kohtuuttomiin mittasuhteisiin, vaan tee asialle jotain niin pian kuin mahdollista.

LEIJONA

Saat tilaisuuden tutustua paremmin ihmiseen, joka on ollut sinulle aiemmin etäinen. Löydätte yllättävän helposti yhteisen sävelen. Joku muukin yllättää sinut tänään positiivisesti.

NEITSYT

Älä anna negatiivisen kommentin haitata menoasi. Valikoi palautteesta rakentavat osat mukaasi ja jätä muu omaan arvoonsa. Kuulemasi huolellinen suodattaminen kannattaa tänään.

VAAKA

Maisemanvaihdos on nyt paikallaan. Lähde tapaamaan ihmisiä, joita et näe usein. Luvassa on kuulumisten vaihtoa ja suuria uutisia.

SKORPIONI

Ota etäisyyttä sellaisiin houkutuksiin, joihin et halua sortua. Tärkeintä on, että kuuntelet itseäsi. Etsi omaa tapaasi asioiden hoitamiseen kaikessa, mihin ryhdyt.

JOUSIMIES

Pidä tunteesi hallinnassasi. Löydät itsesi väittelystä, joka on omiaan kiristämään pinnaa puolin ja toisin. Astetta kevyempi asenne vie jo pitkälle.