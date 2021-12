Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 15.–21.12.

Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ja itsekuria, neitsyt.

OINAS 21.3.–19.4.

Keskity asioihin, jotka ovat oikeasti tärkeitä. Vastuun kantaminen ja utelias mieli tuottavat tulosta. Saat oivan tilaisuuden toteuttaa elämänmuutoksen, joka johtaa hyvään. Maltti ja kohtuus auttavat selviytymään lähitulevaisuuden haasteista.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Odottamaton tilaisuus koituu hyödyksesi. Älä taistele tuulimyllyjä vastaan: mene virran mukana, niin hyviä asioita tapahtuu. Vältä konflikteja ja ylimielisiä tyyppejä ja hakeudu sellaisten ihmisten seuraan, joilla on tarjota ratkaisuja ja henkistä tukea.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Tee kantasi selväksi, kun kyse on valinnoista, jotka vaikuttavat elämääsi. Jos sinulla on ylimääräisiä varoja, sijoita ne taloudellisen turvan rakentamiseen. Kun tunnet itsesi epävarmaksi, turvaudu diplomatiaan. Ota rennosti, kun on sen aika.

RAPU 22.6.–22.7.

On aivan ok tehdä asiat toisin kuin muut. Hoida työt ja kanna vastuusi, niin sinulla on aikaa ja rauha nauttia tulevista vapaista. Anna enemmän aikaa ja painoarvoa ihmissuhteille. Ole läheisillesi avoin ja rehellinen. Muista, mikä elämässä on tärkeintä.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Pidä huoli yksityiskohdista ja kaikista tekemistäsi lupauksista. Kun pysyt edellä aikataulua, mielesi rauhoittuu. Älä murehdi asioita, joita et voi muuttaa. Älä tuhlaa, ja muista, että rakkautta ei voi ostaa. Teet vaikutuksen lahjalla, joka on rakkaudella valittu.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Nauti tulevasta vapaa-ajasta ja ulkoilusta. Osallistu johonkin, mikä tuo iloa muille. Se kohottaa omaakin mielialaasi ja luo toivoa valoisammasta tulevaisuudesta. Älä paljasta sinulle uskottua salaisuutta. Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ja itsekuria.

VAAKA 23.9.–22.10.

Älä ryhdy mihinkään,mitä et ennätä saada määräaikaan mennessä valmiiksi. Ota yhteyttä ihmisiin, joilta saat sisäpiiritietoa. Se auttaa sinua taloudellisesti. Kuuntele enemmän, puhu vähemmän, niin vältät joutumasta hankaliin tilanteisiin.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Hyvä suunnitelma auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Kuulet jotakin kiinnostavaa, mutta älä painosta ketään saadaksesi lisätietoa. Minimoi rahanmeno ja pidä arkesi yksinkertaisena. Tähdet lupailevat romantiikkaa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Turvaudu itsekuriin sen sijaan, että yrittäisit miellyttää muita vinguttamalla luottokorttia. Tarjoa kiintymystä ja aikaasi, jos haluat tehdä jonkun onnelliseksi. Joku yrittää manipuloida sinut tekemään tehtävää, joka ei kuulu sinulle. Sano suoraan ei.

KAURIS 22.12.–20.1.

Omanlaisesi elämäntavan toteuttaminen on helpompaa kuin odotit. Panosta kuntosi kohentamiseen, niin mielikin voi paremmin. Vältä heräteostoksia. Käy läpi kaikki dokumentit, jotka saattavat vanhentua ennen vuoden loppua.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Seuraa tarkkaan, mitä ympärilläsi tapahtuu. Pyri muodostamaan tilanteesta kokonaiskuva äläkä ota kontollesi enempää kuin mistä pystyt suoriutumaan. Jännittävä ehdotus yllättää sinut. Pidä ajatuksesi ominasi ennen kuin suunnitelmasi on selvä.

KALAT 20.2.–20.3.

Pidä itsesi liikkeessä, kunnes saat keskeneräiset asiat valmiiksi. Verkostoitumisesta on hyötyä. Pidä silmällä rahankäyttöäsi, tuhlaus kaduttaa myöhemmin. Tukeudu kokemukseesi ja ympäröi itsesi ihmisillä, jotka katsovat etuasi.