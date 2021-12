Päivän horoskooppi 13.12.

Viihdy kotona, vesimies.

JOUSIMIES

Älä jää muiden varjoon, vaan uskalla tuoda omia ajatuksiasi esille tänään. Itsesi tai osaamisesi vähättely ei missään nimessä kannata.

KAURIS

On hyvä hetki tutustua uusiin maailmoihin ja laajentaa horisonttiasi. Joku kääntyy puoleesi kiinnostavan ehdotuksen kanssa. Haasteet tekevät sinulle hyvää.

VESIMIES

Hetki on otollinen kotiin ja viihtymiseen liittyville projekteille. Satsaa perusteelliseen joulusiivoukseen tai investoi johonkin sellaiseen, josta olet haaveillut jo pitkään.

KALAT

Pidä salaisuuden itselläsi. Saat tänään vain ikävää sotkua aikaan, jos puhut liian varhain pienen piirin tietoon tarkoitetusta asiasta. Älä ota riskejä, vaan vaikene oikeissa kohdissa.

OINAS

Ihmissuhderintamalle on luvassa muutoksia. Mieti tarkkaan, mitä haluat tulevalta. Läheiselläsi on sinulle uutisia, jotka saavat sinut näkemään tilanteen uudessa valossa.

HÄRKÄ

Yksinkertaisimmat ratkaisut voivat toimia nyt parhaiten. Onni on puolellasi tänään etenkin työasioissa. Pääset monissa asioissa eteenpäin yllättävän sutjakkaasti.

KAKSONEN

Pyydä epäröimättä palvelusta silloin, kun tarvitset sitä. Joku saattaa ihmetellä ja arvostella nyt valintojasi. Ota palaute vastaan ja ole valmis perustelemaan ratkaisujasi.

RAPU

Hoida hyvinvointiisi liittyvä kysymysmerkki pois alta. Pääasia on, että pidä huolta itsestäsi myös kiireiden ja paineiden keskellä. Joku antaa sinulle hyvän vinkin.

LEIJONA

Aikataulutus on tänään pääasia. Ole aikaisin liikkeellä ja suunnittele siirtosi huolellisesti. Täsmällisyys pelastaa sinut monelta harmilta.

NEITSYT

Työrintamalle on luvassa jotain uutta ja kiinnostavaa. On hyvä hetki solmia kontakteja ja esittää toiveita. Onni on puolellasi kaikessa, mihin ryhdyt.

VAAKA

Sukulainen tai perheenjäsen kaipaa sinua nyt tuekseen. Ole valmis jättämään omat hommasi ja menemään hänen avukseen. Solidaarisuus on nyt pääasia.

SKORPIONI

Pidä silmällä rahanmenoa. Lahjaostoksilla innostuminen voi mennä liiallisuuksiin, ellet ole tarkkana. Joku kääntyy puoleesi käytännön apua kysyäkseen.

