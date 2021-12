Päivän horoskooppi 9.12.

Suhtaudu uutuuksiin uteliaisuudella, leijona.

JOUSIMIES

On hyvä hetki kääntää sivua ja jättää menneitä taakse. Ole valmis antamaan uusi mahdollisuus ihmiselle, joka on mokannut. Ilmassa on romantiikkaa.

KAURIS

Työasioihin on luvassa yllätyksiä. Valppaus on tänään tarpeen, sillä sinulta voi muuten mennä olennaista tietoa ohi. Ole valmis tarttumaan tarjottuun tilaisuuteen nopeasti.

VESIMIES

Ilmassa on epävarmuutta. Suuret päätökset voi suosiolla lykätä vakaampaan hetkeen ja keskittyä siihen, mitä tietää varmuudella. Moni kääntyy nyt puoleesi neuvojen tarpeessa.

KALAT

Tarjolla on kiinnostavaa tietoa, joka kannattaa painaa mieleen. On hyvä hetki miettiä suunnanvaihtoa. Saat kannustusta yllättävältä taholta.

OINAS

Tee omaa juttuasi ottamatta paineita ympäristöstäsi. Olet tänään uusien haasteiden edessä. Onni on puolellasi, kun ryhdyt testaamaan kykyjäsi.

HÄRKÄ

Älä ryhdy vaatimaan keneltäkään liikaa. Ole rehellinen itsellesi ja mieti, miksi olet tyytymätön tilanteeseen. Voit tehdä paljon myös ilman apua.

KAKSONEN

Suuntaa aikasi ja energiasi sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Yhteen projektiin kerrallaan keskittyminen on nyt avain onnistumiseen. Olisi virhe yrittää ehtiä kaikkialle samaan aikaan.

RAPU

Lähde liikkeelle vasta sitten, kun sinulla on tarkka toimintasuunnitelma valmiina. Improvisointi ei vie tänään kovin pitkälle. Neuvoja on tarjolla, jos vain pyydät niitä.

LEIJONA

Muutokset ovat tervetulleita. Ole valmis muokkaamaan suunnitelmiasi, sillä kaikki ei nyt mene alkuperäisten ideoittesi mukaan. Suhtaudu uutuuksiin uteliaisuudella.

NEITSYT

Vaihda vapaalle. Et pääse asioissa pidemmälle jumittamalla samassa dilemmassa päivästä toiseen. Jos hankit uutta ajateltavaa, saatat siinä sivussa avata vanhoja solmuja.

VAAKA

Ihmissuhteet vaativat nyt tavallista enemmän huolenpitoa ja läsnäoloa. Lähelläsi on ehkä joku, joka käy läpi vaikeaa vaihetta. Olkapääsi on tervetullut tuki.

SKORPIONI

Suuntaa katse tulevaisuuteen. On aika antaa menneiden unohtua. Kiusaat vain turhaan itseäsi, jos palaat samoihin asioihin yhä uudestaan.