Päivän horoskooppi 7.12.

Rento asenne voi saada aikaan ihmeitä, vaaka.

JOUSIMIES

Tunteesi nousevat nyt helposti pintaan. Voit välttää konfliktin pitämällä ajatuksesi omana tietonasi. Anna tunnelman tasoittua ennen kuin avaat sanaisen arkkusi.

KAURIS

Ota opiksi päivän tapahtumista. Voit estää ikävän tilanteen syntymisen olemalla aikaisin liikkeellä ja puuttumalla ongelmiin rohkeasti. Luota arvostelukykyysi.

VESIMIES

Ole avoin uusille ideoille. Mikään ei tapahdu nyt hetkessä, joten ole kärsivällinen sekä itseäsi että muita ihmisiä kohtaan. Ajattele kaikessa kokonaiskuvaa.

KALAT

Lähde aikaisin liikkeelle, niin pääset asioissa eteenpäin. Nyt kannattaa olla sinnikäs ja yrittää välittömästi uudelleen, jos jokin hankkeistasi menee myttyyn.

OINAS

Sinulla riittää nyt ideoita, jota kannattaa nostaa esiin myös isommassa porukassa. Luova puolesi on vahvoilla, ja hetki on otollinen uusien projektien aloittamiselle.

HÄRKÄ

Mieti tarkkaan, mitä olet sanomassa. Tulenaran puheenaiheen kommentoiminen on riskialtista puuhaa. Reilu annos diplomatiaa on nyt tarpeen.

KAKSONEN

Nopea sopeutuminen on tänään pääasia. Muutokset tulevat ryminällä, halusit tai et. Luvassa on myös paljon positiivista, jonka huomaat päästäessäsi irti menneistä.

RAPU

Tarkastele mahdollisuuksiasi ja palauta prioriteettisi mieleesi. Tee päätöksiä järkeen ja menneisyyden kokemuksiisi nojaten. Rehellisyys kannattaa.

LEIJONA

Tee itsellesi palvelus ja ota rennosti. Huomaat asioiden etenevän myös ilman jatkuvaa varmistelua ja valvontaa. Kuulet yllättäviä uutisia lähipiiristäsi.

NEITSYT

Pidä ajatuksesi itselläsi. Nyt ei ole hyvä hetki kommentoida asioita, joista sinulla on pelkkä hatara aavistus. Kuuntelemalla opit paljon uutta.

VAAKA

Keskustelu kääntyy helposti väittelyksi. Ole valmis kuuntelemaan ja harkitsemaan näkemyksiä laidasta laitaan. Astetta rennompi asenne voi saada aikaan ihmeitä.

SKORPIONI

Pidä huolta terveydestäsi. On hyvä hetki tehdä pieniä, hyvinvointiasi ruokkivia muutoksia arkeesi. Joku kääntyy puoleesi mutkikkaan ongelman kanssa.