Päivän horoskooppi 4.12.

Anna itsellesi tilaa hengittää, härkä.

JOUSIMIES

Kärsivällisyys vie pitkälle. Olet nyt ottamassa haltuun uutta haastetta, joka kysyy pitkiä hermoja. Älä luovu leikistä yksittäisen takaiskun vuoksi.

KAURIS

Nyt ei kannata hypätä sokkona uuteen seikkailuun. Varmista, että sinulla on tarpeeksi tietoa asioista ennen kuin teet mitään radikaalia. Käänny ystävän puoleen neuvojen tarpeessa.

VESIMIES

Kuuntele, mistä ympärilläsi puhutaan. Tänään kannattaa olla tarkkana siitä, kuka on sinun puolellasi ja kenellä taas on taka-ajatuksia. Vilpittömyys on paras valttisi.

KALAT

Älä julkista suunnitelmiasi liian innokkaasti, jos kaikki ei ole sinulle vielä selvää. Odota, että saat tilanteeseen enemmän selkeyttä ja tavoitteisiisi tarkennuksia.

OINAS

Hoida sovitut asiat pois alta. Päivä yllättää sinut iloisesti monessa käänteessä. On aika ottaa esiin ihmissuhdekysymys, jota olet väistellyt jo jonkin aikaa.

HÄRKÄ

Ilmassa on epävarmuutta. Älä yritäkään löytää vastauksia kaikkiin kysymyksiin samanaikaisesti. Anna tapahtumille aikaa kehittyä ja itsellesi tilaa hengittää.

KAKSONEN

Keskity siihen, mitä teet parhaiten. Pääset nyt loistamaan omassa elementissäsi. Herätä tänään positiivista huomiota missä liikutkin.

RAPU

Päivä tuo mukanaan yllätyskäänteen, joka nostaa mielialasi korkealle. On hyvä hetki kokeilla uusia asioita. Lähde rohkeasti pois mukavuusalueeltasi.

LEIJONA

On aika vaihtaa vapaalle ja keskittyä hauskanpitoon. Hetken tauko arkisesti pyörityksestä on tervetullutta. Vanha tuttu ottaa yllättäen yhteyttä.

NEITSYT

Muutoksia tulee tänään vauhdilla, ja niiden sulattelemiselle kannattaa varata aikaa. Joku kysyy sinulta yllättäen apua hommaan, jota et ehkä koe omaksesi.

VAAKA

Vietä laatuaikaa perheen ja ystävien kanssa. On aika suunnitella tulevia juhlapyhiä ja pohtia vuodenvaihdetta. Pidä rahatilannettasi silmällä.

SKORPIONI

Satsaa sujuvaan arkeen. Pienissä muutoksissa on kauaskantavaa voimaa. Lähde liikkeelle siitä, mitä juuri sinun hyvinvointisi vaatii.