Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 24.–31.11.

OINAS 21.3.–19.4.

Tarkista tilisi ennen kuin tuhlaat. Jonkun muuttunut asenne hämmentää sinua. Älä ota muiden sanomisia ja tekemisiä henkilökohtaisesti. Harkitse ennen kuin tarjoudut ottamaan vastuullesi muiden hommia. Saat eniten aikaan, kun työskentelet yksin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Nyt on aika toteuttaa pitkään hautunut suunnitelma. Kiinnitä huomiota siihen, mitä muut ympärilläsi tekevät, niin hoksaat, mitä tehdä seuraavaksi. Liittoudu ihmisten kanssa, joilla on sama suunta. Ole tarkkana talousasioissa, tiedossa on rahanmenoa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Joudut hankalaan tilanteeseen, mikä voi aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa. Älä tee hätäisiä oletuksia, vaan selvitä faktat ennen kuin toimit. Harvinainen tarjous herättää kiinnostuksesi, mutta kyseenalaista motiivit ja vastuullisuus ennen kuin reagoit.

RAPU 22.6.–22.7.

Tee järjestelyjä, jotka lisäävät asumismukavuutta. Pidä huolta itsestäsi. Liikunta kohentaa paitsi kuntoa myös henkistä hyvinvointia. Älä jaa henkilökohtaisia tietoja äläkä lupaa mitään, mitä et voi pitää. Huolehdi velvollisuuksistasi, palkkio on tiedossa.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Ole tarkkana töissä ja huolehdi myös yksityiskohdista. Selvitä plussat ja miinukset ennen päätöksiä. Vietä enemmän aikaa rakkaittesi seurassa. Älä alennu kiistelemään pikkuasioista ja pidä etäisyyttä ihmisiin, jotka saavat sinut hermostumaan.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Tapaat kiinnostavan ihmisen. Romantiikkaakin saattaa olla tiedossa. Töissä tapahtuva muutos on kannaltasi lupaava. Älä ujostele tarjota osaamistasi. Kotona on pieniä ongelmia. Älä jätä epäkohtia huomioimatta vaan tartu niihin ja tarjoa ratkaisua.

VAAKA 23.9.–22.10.

Älä lusmuile kotitöissä, tee osasi, sen jälkeen voit siirtyä mukavampiin hommiin. Keskity, kun läheiselläsi on asiaa. Se miten kohtelet muita, vaikuttaa siihen, millaista kohtelua saat itse. Hahmota, mitä oikeasti haluat elämältä. Näet itsesi uusin silmin.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Jos olet huolissasi jostakin, tee jotain asialle: osallistu vapaaehtoistyöhön tai tartu keskeneräisiin töihin. Älä anna kenenkään toisen sanella, mitä sinun pitää tai ei pidä tehdä. Aseta päämääräksi oma onnesi ja jätä taaksesi kaikki, mikä on esteenä sille.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Älä anna kohteliaisuuksien kihota päähäsi. Töitä on vielä jäljellä, jos haluat saavuttaa asettamasi tavoitteet. Pidä etäisyyttä leväperäisiin tyyppeihin, niin säästyt ongelmilta. Pysyttele mukavuusalueellasi ja keskity siihen, mitä parhaiten osaat.

KAURIS 22.12.–20.1.

Pidä henkilökohtaiset asiat salassa. Myös suunnitelmista on parasta avautua vasta, kun kaikki on selvää. Joku pelaa tunteillasi, jos annat siihen mahdollisuuden. Tee selväksi, että olet moiseen liian arvokas. Panosta juhliin, on sinun vuorosi loistaa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Varmista saamasi tieto ja pidä tavoitteet realistisina. Lue pienellä painettu ennen kuin allekirjoitat mitään tärkeää. Järjestä aikaa rentoutumiselle. Kun pahin paniikki lievenee, pystyt näkemään selvemmin, mihin sinulla oikeasti riittää rahkeita.

KALAT 20.2.–20.3.

Rehellisyys on kaiken lähtökohta, jos haluat välttää hankaluudet. Seuraa, miten muut sinuun suhtautuvat ja ovatko he puolellasi vai vastaan. Ole uskollinen itsellesi ja arvoillesi. Järjestä aikaa luovalle tekemiselle ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.