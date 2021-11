Päivän horoskooppi 17.11.

Tunteesi nousevat nyt helposti pintaan, härkä!

SKORPIONI

Älä jätä mitään sattuman varaan. Tarkastele kriittisesti sinulle tarjottuja vaihtoehtoja. Etenkin työasioissa kannattaa olla nyt erityisen huolellinen.

JOUSIMIES

Nopea sopeutuminen on tänään pääasia. Muutokset tulevat ryminällä, halusit tai et. Luvassa on myös paljon positiivista, jonka huomaat päästäessäsi irti menneistä.

KAURIS

Kokeile tehdä asiat eri tavalla, niin yllätät itsesi positiivisesti. Joku tekee sinulle kaukaa haetun ehdotuksen, jota kannattaa ehkä sittenkin harkita vakavasti.

VESIMIES

Tähtää tasapainoon kaikessa, mihin ryhdyt tänään. On aika palata menneisiin ja käsitellä sinua hiertämään jäänyt asia pois päiväjärjestyksestä. Ole armollinen itsellesi.

KALAT

Anna mielikuvituksesi näyttää suuntaa. Käy läpi vaihtoehtojasi, äläkä aseta haaveillesi turhia rajoja. Voit seuloa ideoitasi realistisin ottein myöhemmin.

OINAS

Pidä huolta terveydestäsi. On hyvä hetki tehdä pieniä, hyvinvointiasi ruokkivia muutoksia arkeesi. Joku kääntyy puoleesi mutkikkaan ongelman kanssa.

HÄRKÄ

Tunteesi nousevat nyt helposti pintaan. Voit välttää konfliktin pitämällä ajatuksesi omana tietonasi. Anna tunnelman tasoittua ennen kuin avaat sanaisen arkkusi.

KAKSONEN

Joku kääntyy puoleesi apua pyytääkseen. Valitse sanasi tarkkaan, ennen kuin vastaat. Ole valmis kyseenalaistamaan omia uskomuksiasi tänään.

RAPU

Pidä paperihommat hyvässä järjestyksessä. Varaudu henkisesti unohteluun tai myöhästelyyn muiden taholta. Päivä kysyy tarkkuutta ja hermoja.

LEIJONA

On aika vähentää puhetta ja panostaa suoraan toimintaan. Pidä huoli siitä, että hoidat velvollisuutesi kunnialla ja aikatauluista kiinni pitäen. Myöhästely kiristäisi vain ilmapiiriä.

NEITSYT

Saat voimaa ihmisistä, joiden seurassa voit olla täysin oma itsesi. On aika kiinnittää huomiota siihen, mitä kotona tapahtuu. Joku yllättää sinut uutisillaan.

VAAKA

Lähde aikaisin liikkeelle, niin pääset asioissa eteenpäin. Nyt kannattaa olla sinnikäs ja yrittää välittömästi uudelleen, jos jokin hankkeistasi menee myttyyn.

