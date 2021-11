Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 10.–16.11.

Tee päätökset järjellä, jousimies.

OINAS 21.3.–19.4.

Laita raha-asiasi järjestykseen. Kun budjetti on reilassa, rahaa jää myös huvituksiin. Punnitse riskit ennen kuin osallistut johonkin, josta voi aiheutua terveydellisiä seurauksia. Kanssakäyminen hyvin erityylisen ihmisen kanssa voi johtaa hankaluuksiin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Mieti, miten voisit auttaa läheistä ihmistä. Avun tarjoaminen on palkitsevaa myös itsellesi. Lisää liikuntaa ja panosta terveellisiin elämäntapoihin. Itsekuri johtaa pian näkyviin tuloksiin. Ole valmiina vastaamaan, jos jollakulla herää suunnitelmistasi kysymyksiä.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Valitse sanasi viisaasti ja pysy erossa hankalista tilanteista, jotka voivat viedä sinua väärään suuntaan. Etsi uusia tilaisuuksia käyttää taitoja ja tietämystäsi. Jos lupaat jotakin, ole valmis myös lunastamaan lupauksesi. Älä anna kenenkään käyttää sinua hyväkseen.

RAPU 22.6.–22.7.

Hyödyt seurustelusta sellaisten ihmisten kanssa, joilla on sisäpiiritietoa. Yhdistä siis huvi ja hyöty. Anna selviä vastauksia, jos sinulta kysytään mielipidettä. Kiertely ja kaartelu aiheuttavat vain sekaannusta. Työ on tärkeää, mutta niin on rentoutuminenkin.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Takapakkia on tiedossa, jos et ole tehnyt taustatöitä ajoissa ja riittävän hyvin. Älä hermostu, sillä tarvitset ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Pidä itsesi työn touhussa, niin säästyt hankalilta keskusteluilta. Keskity kehittämään itseäsi, älä muuttamaan muita.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Nauti ystävistä ja perheestä. Kuuntele herkällä korvalla, mitä muilla on mielensä päällä. Vilpittömyytesi palkitaan, kun itselläsi on vaikeaa. Huolehdi paremmin raha-asioista. Saat kiinnostavaa uutta tietoa, joka auttaa tekemään tärkeän päätöksen.

VAAKA 23.9.–22.10.

Harkitse, mitä ostat. Turhan tavaran hankkiminen aiheuttaa enemmän stressiä kuin iloa. Maltti on valttia ja auttaa välttämään turhat riidat. Pidä parempi huoli itsestäsi ja ihmissuhteistasi. Älä anna negatiivisten tunteiden estää unelmia toteutumasta.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Mieti, millä keinoin saavutat tavoitteesi parhaiten. Hyödyt keskustelusta ihmisen kanssa, jolla on samankaltaiset tavoitteet. Hankkiudu eroon kaikesta turhasta tavarasta, niin mielikin selkiytyy. Itsekuri paitsi tuottaa tulosta, myös lisää mielenrauhaa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Kuuntele tarkkaan, väärinymmärrystä on nyt ilmassa. Jos et varmista kuulemaasi, tulet tehneeksi jotakin, mitä myöhemmin kadut. Läheisilläsi on nyt tunteet pinnassa. Ota kaikkien tunteet huomioon, mutta tee päätökset silti järjellä.

KAURIS 22.12.–20.1.

Ole tarkkana, miten lähestyt muita. Kohtaat todennäköisesti vastarintaa, jos esität vain vaatimuksia. Ystävällisyys ja hyvät perustelut auttavat sinua saavuttamaan haluamasi. Käytä enemmän aikaa liikuntaan, jotta kehosi ja mielesi pysyvät kunnossa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Mieti tarkkaan tulosi ja menosi ennen kuin investoit mihinkään isommin. Tiedossa on muutoksia. Mieti etukäteen, miten voit kompensoida kokemuksen puutteesi, niin stressi ei kasva liian suureksi. Varaa kalenterista aikaa rentoutumiseen.

KALAT 20.2.–20.3.

Jaa ajatuksesi luotettavan ihmisen kanssa, se selkeyttää päätäsi. Voit tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia, kun tiedät, että sinulla on läheistesi tuki. Etsi uusia tilaisuuksia käyttää taitoja hyödyksi. Ota kaikessa huomioon, ettet riskeeraa terveyttä turhaan.