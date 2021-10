Päivän horoskooppi 24.10.

Valikoi huolella, mihin käytät energiasi, neitsyt.

SKORPIONI

Anna mielikuvituksesi vaeltaa asettamatta itsellesi turhia rajoja. Haaveilu tekee sinulle nyt hyvää. Älä anna ulkopuolisten mielipiteiden vaikuttaa suunnitelmiisi liikaa.

JOUSIMIES

Kiinnitä huomiota siihen, mitä lähipiirissäsi on meneillään. Nyt on tärkeää, että olet rakkaittesi tukena silloin, kun he tarvitsevat sinua. Raha-asioihin on tiedossa lupaavia käänteitä.

KAURIS

Sinulla on nyt hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ja tuoda esiin ongelmakohtia. Ota kaikki irti onnenpotkusta. Ideasi saavat ympäriltäsi herkästi kannatusta.

VESIMIES

Nauti laatuajasta kotona. On hyvä hetki rauhoittua omissa oloissa ja järjestellä paikkoja uuteen uskoon. Anna eteenpäin tarpeettomaksi käynyttä tavaraa.

KALAT

Pidä huolta itsestäsi. Älä anna kenenkään kuormittaa sinua liikaa, vaan ole valmis sanomaan ei, jos jaksamisesi alkaa olla tiukoilla. Joku ilahduttaa sinua yllätyksellä.

OINAS

Ole rehellinen niin itsellesi kuin muillekin ihmisille. On hyvä hetki kyseenalaistaa vanhoja kaavoja ja opetella uusia asioita. Vanha tuttu menneisyydestä ottaa yhteyttä.

HÄRKÄ

Saat apua lähempää kuin arvaatkaan. Olet ehkä tullut dramatisoineeksi tilannetta liikaa, ja saat huomata asioiden olevan paremmin kuin kuvittelit.

KAKSONEN

Suuntaa kohti asioita, jotka kiinnostavat sinua. On hyvä hetki asettaa rima korkealle ja haastaa itseäsi. Tunnet olevasi valmis mihin tahansa.

RAPU

Ole valmis pitämään puoliasi vahvan persoonan kanssa. Joku saattaa muuten tarttua tilaisuuteen ja käyttää ystävällisyyttäsi hyväkseen. On aika vetää rajoja.

LEIJONA

Huolehdi siitä, että olet varmasti ajan tasalla tapahtumista. Etenkin työasioissa kannattaa olla valppaana ja kärkäs kyselemään lisää, jotta mitään olennaista ei menisi ohi.

NEITSYT

Keskity perheeseen ja terveyteesi. On hyvä hetki miettiä arkeesi pieniä ryhtiliikkeitä, jotka ruokkivat hyvinvointiasi. Valikoi huolella, mihin käytät energiasi.

VAAKA

Pysyttele turvallisen etäisyyden päässä draamasta, joka ei koske sinua. Puolueettomuus voi olla nyt paras vaihtoehto, niin vältyt pahemmalta sotkulta.

Lue lisää: Tiedätkö jo nousevan horoskooppimerkkisi? Se paljastaa, miten muut näkevät sinut – katso tulkinnat jokaiselle merkille

Lue lisää: Tiedätkö jo kuumerkkisi? Se voi paljastaa tunne-elämästä enemmän kuin tavallinen horoskooppi – katso tulkinnat jokaiselle merkille