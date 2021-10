Päivän horoskooppi 23.10.

On aika tehdä päätöksiä, härkä.

SKORPIONI

Tee hienosäätöä arkisiin rutiineihisi. Tänään ei kannata väittää liian hanakasti vastaan sanaharkan sattuessa, sillä kuunteleminen voi avata sinulle paljon mielenkiintoisempia maailmoja.

JOUSIMIES

Yritä olla ylireagoimatta. Anna itsellesi aikaa sulatella uutisia, sillä suoralta kädeltä kommentointi tuskin edistää asioita. Et ehkä vielä tiedä kaikkea.

KAURIS

Sinulla on vaikeuksia löytää yhteistä säveltä uuden tuttavan kanssa. Ole valmis kyseenalaistamaan myös omia ajatuksiasi. Kärsivällisyys vie pitkälle.

VESIMIES

Kuuntele itseäsi. Saat ajatuksesi vain pahasti solmuun, jos yrität olla kaikille mieliksi. Lähde liikkeelle siitä, mikä on sinulle tärkeää. Joku yllättää sinut iloisesti.

KALAT

Varaa aikaa itsellesi. Mieti, mitä tarvitset ja minkälaisiin järjestelyihin sinun olisi seuraavaksi ryhdyttävä. Älä oleta muiden lukevan ajatuksiasi, vaan kerro tunteistasi.

OINAS

Älä yritä painostaa ketään muuttamaan mieltään. Kuunteleminen ja keskusteleminen ovat ainoa keino päästä yhteisymmärrykseen. Moni seikka on kiinni omasta asenteestasi.

HÄRKÄ

On aika tehdä päätöksiä. Älä pitkitä työasian hoitamista tarpeettomasti. Saat mielenrauhan, kun saat karsittua tehtävälistaasi lyhyemmäksi.

KAKSONEN

Luvassa on kiinnostavia keskusteluja ja käyttökelpoisia ideoita. On hyvä hetki polkaista uusi projekti liikkeelle. Avoimuus on nyt tärkeää.

RAPU

Hoida velvollisuutesi kunnialla pois alta ennen vapaalle vaihtamista. Viime hetken muutokset sekoittavat kuvioita tänään. Tarjoa auttavaa kättä sitä tarvitsevalle.

LEIJONA

On aika lyödä asioita lukkoon. Toimi järjen äänenä sekavassa tilanteessa ja pyri luomaan ympärillesi järjestystä. Johtajan rooli sopii sinulle nyt hyvin.

NEITSYT

Pidä elämäsi yksinkertaisena. Sujuvasti rullaava arki on hyvinvointisi perusta. Pienillä muutoksilla rytmiisi tai elintapoihisi voit saada paljon aikaan.

VAAKA

Punnitse tilanteen positiivisia ja negatiivisia puolia tarkkaan ennen kuin vedät johtopäätöksiä. Tarkastele vaihtoehtoja ja käänny luottoystävän puoleen, jos tarvitset neuvoja.

Lue lisää: Tiedätkö jo nousevan horoskooppimerkkisi? Se paljastaa, miten muut näkevät sinut – katso tulkinnat jokaiselle merkille

Lue lisää: Tiedätkö jo kuumerkkisi? Se voi paljastaa tunne-elämästä enemmän kuin tavallinen horoskooppi – katso tulkinnat jokaiselle merkille