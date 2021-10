Päivän horoskooppi 20.10.

Tarjolla on arvokasta tietoa, jousimies!

VAAKA

Saat tilaisuuden kertoa ideoistasi ja kehitellä niitä eteenpäin vastaanottavaisessa ilmapiirissä. Ota kaikki irti onnenpotkusta työkuvioissa. Ole valmis tekemään kompromisseja.

SKORPIONI

Sinulla on nyt monta rautaa tulessa. Älä ota liikkeellä olevia huhuja liian tosissasi, vaan luota arvostelukykyysi. Joku järjestää sinulle iloisen yllätyksen.

JOUSIMIES

Älä kiirehdi ottamaan kantaa, jos et ole varma asiastasi. Tarkkaileminen ja puolueettomuus säästävät sinut monelta harmilta tänään. Tarjolla on arvokasta tietoa.

KAURIS

Pidä silmät auki epärehellisen toiminnan varalta. Saatat joutua kyseenalaistamaan uuden tuttavan motiivit. Kysele lisää, jos kaikki ei täsmää.

VESIMIES

On hyvä hetki suunnitella tulevaa reissua tai ottaa yhteyttä vanhoihin ystäviin. Varaa lähitulevaisuuteen jotain hauskaa odotettavaa, sillä se auttaa arjen pyörteissä.

KALAT

Onni potkaisee sinua tänään. Ole hereillä ja valmis tarttumaan haasteeseen, kun sellainen osuu kohdalle. On aika astua mukavuusalueesi ulkopuolelle.

OINAS

Luvassa on viime hetken muutoksia. Pakan sekoittuminen on tervetullutta. On hyvä hetki tavata uusia ihmisiä ja haaveilla tulevasta.

HÄRKÄ

Palauta mielesi tavoitteesi ja prioriteettisi. Kirkas mieli vie sinua kohti hyviä ratkaisuja. Sinun ei tarvitse muokata suunnitelmiasi vain siksi, että joku muu lähistöllä tekee niin.

KAKSONEN

Sinun on aika päästä asioissa eteenpäin. Tartu toimeen sen sijaan, että analysoisit tilannetta loputtomiin. Ihmissuhderintamalle on luvassa iloisia yllätyksiä.

RAPU

Tunteet nousevat tänään herkästi pintaan. Järjestelmällisyydellä luovit tiesi läpi päivän haasteista. Epätavalliset ratkaisut voivat toimia nyt parhaiten.

LEIJONA

Työasioissa kannattaa olla rohkea ja kokeilla tavallisesta poikkeavia toimintatapoja. On hyvä hetki opetella uusia taitoja ja laajentaa verkostojasi. Onni on nyt puolellasi.

NEITSYT

Yllättävä käänne pakottaa sinut punnitsemaan vaihtoehtojasi uudestaan. Tilanne kaipaa nopeita päätöksiä ja sopeutumiskykyä. Kuuntele itseäsi.

