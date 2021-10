Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 13.–19.10.

Vaaka, kun tunnet olosi mukavaksi, saat myös enemmän aikaan. Tällä viikolla ei kannata tuhlailla.

OINAS 21.3.–19.4.

Keskustelu samanhenkisten ihmisten kanssa saa sinut hoksaamaan, mistä pystyt säästämään. Pieni seikkailu rakkaan kanssa tiivistää suhdetta. Kiinnostava ehdotus kiinnittää huomiosi. Mieti, miten paljon uusi haaste vie aikaa ja tee, miten järkevältä tuntuu.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Hellitä hetkeksi ja käy rauhassa läpi vaihtoehtosi ennen kuin jatkat matkaa. Kuuntele sinua aiemminkin auttaneen ihmisen neuvoja. Positiivinen asenne auttaa välttämään kiukun kohteeksi joutumisen. Yritä tarmokkaammin saada asiat valmiiksi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Harkitse tarkkaan ennen kuin liittoudut jonkun kanssa. Tiedosta rajoitteesi ja ilmaise selvästi, mitä voit tehdä, mitä et. Älä tee päätöksiä juorujen perusteella. On aivan olennaista tehdä kaikki sääntöjen mukaan, jos et kaipaa jälkiseuraamuksia.

RAPU 22.6.–22.7.

Pohdi, voisitko yhdistää rakkaan harrastuksen ja pienet lisätienestit. Käytä mielikuvitusta ja keskustele suunnitelmistasi. Älä hätäile tai päädyt hankalaan tilanteeseen, joka voi vaikuttaa ihmissuhteisiin. Valitse sanasi viisaasti ja opi virheistä.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Tarkkaile mitä ympärilläsi tapahtuu, niin teet parempia päätöksiä. Muista, ettei sinun tarvitse olla jalomielinen ihmiselle, joka ei arvosta sinua. Älä anna odottamattomien muutosten yllättää. Toteuta varasuunnitelma ja jatka luottavin mielin eteenpäin.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Muista, että on ihan ok muuttaa mieltään. Huolehdi fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Raha-asioiden kanssa ilmenee ongelmia. Tee kaikki mahdollinen, että saat budjettisi tasapainoon. Älä ujostele kulkea omaa polkuasi.

VAAKA 23.9.–22.10.

Itsekurisi auttaa sinua saamaan työsi valmiiksi. Saat uutta tietoa, joka muuttaa näkökulmaasi. Älä tuhlaile ja varo ihmisiä, jotka houkuttelevat kuluttamaan enemmän. Kun tunnet olosi mukavaksi, saat myös enemmän aikaan.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Etsi tilaisuuksia hyödyntää taitojasi. Varmista, että kaikki laskut ja asiakirjat ovat ajan tasalla. Jos jätät tärkeät asiat jonkun muun hoitoon, se kostautuu myöhemmin. Pidä tunteesi kurissa. Ole hyvä kuuntelija, mutta älä tee lupauksia, joita et voi pitää.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Pidä parempi huoli terveydestä ja hyvinvoinnista. Älä sekaannu muiden kiistoihin. Mieti, miten voisit helpottaa stressiä arjessa. Muista, että täydellinen ei tarvitse kenenkään olla. Juttele vaihtoehdoista läheisen ihmisen kanssa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Sekaannuksia on tiedossa, jos otat osaa kiihkeän debattiin töissä tai ystäväpiirissä. Paras on pitää ajatukset ominaan ennen kuin voit esittää toimivan ratkaisun. Muutoksia on tiedossa. Ympäröi itsesi ihmisillä, jotka saavat sinut nauramaan.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Mitä enemmän tiedät, sitä epätodennäköisemmin joudut hankaluuksiin. Opiskele, pidä rajoistasi kiinni ja ole tarkkana rahankäytön suhteen. Älä anna jonkun toisen epävarmuuden vaikuttaa omiin pitkän tähtäimen suunnitelmiisi. Olet oikealla tiellä.

KALAT 20.2.–20.3.

Tunteet kulkevat vuoristorataa. Astu askel taaksepäin ja harkitse, mitkä ratkaisut ovat omalta kannaltasi parhaita. Ennen kuin lupaudut mihinkään, ota huomioon, millaisia seurauksia sillä on. Saat parhaiten valmista, kun työskentelet itseksesi.

