Päivän horoskooppi 7.10.

Olethan tilanteen tasalla, kaksonen?

VAAKA

On aika tehdä tarkoin suunniteltuja siirtoja. Älä anna kenenkään painostaa sinua toimimaan liian aikaisin. Löydät nyt helposti yhteisen sävelen uusien tuttavien kanssa.

SKORPIONI

Varmista, että tietosi tulevat luotettavista lähteistä. Versioita on liikkeellä paljon, mikä voi saada ajatuksesi mutkalle. Läheiselläsi on sinulle suuri kysymys.

JOUSIMIES

Kiinnitä huomiota raha-asioihin. On hyvä hetki karsia tarpeettomia menoja ja ajatella tulevaisuutta. Kärsivällisyys kannattaa.

KAURIS

Ole tarkkana siitä, mitä tulet luvanneeksi. Sekava tilanne voi saada sinut tekemään hätiköityjä johtopäätöksiä, jos et ole tarkkana. Hyvinvointisi on pääasia.

VESIMIES

Saat tilaisuuden puhua asiasta, joka on lähellä sydäntäsi. Ota tilanteesta kaikki irti. Vastakaikua ja kannustusta on luvassa yllättävältä suunnalta.

KALAT

Tee arkeesi muutoksia, jotka helpottavat elämääsi. Taloudellisiin kysymyksiin kannattaa kiinnittää nyt erityisen paljon huomiota. Ystävällä on sinulle hyvä vinkki.

OINAS

Onni on tänään puolellasi. On hyvä hetki heittää verkkoja vesille ja kokeilla myös astetta rohkeampia vetoja. Itseluottamus on paras valttisi.

HÄRKÄ

Älä vain odota, että muutokset ilmestyisivät kuvaan itsestään. Moni asia on tänään vain sinusta kiinni. Joku pyytää sinulta palvelusta.

KAKSONEN

Valikoi sanasi huolella, niin vältyt nololta tilanteelta. Saatat tulla loukanneeksi jotakuta tahattomasti, jos et ole täysin tilanteen tasalla.

RAPU

Erilaiset näkemykset rikastuttavat päivääsi. Ole valmis kyseenalaistamaan ajatuksiasi ja harkitsemaan suunnan vaihtoa. On hyvä hetki puhdistaa ilmaa.

LEIJONA

Päivä on täynnä keskusteluja ja kiinnostavia vastakkainasetteluja. On aika puhua tärkeästä, tulevaisuutta koskevasta asiasta. Ole avoin uusille ideoille.

NEITSYT

Anna mielikuvituksesi vaeltaa. On aika haaveilla ilman rajoituksia ja säästää realiteettien pohdinta myöhemmäksi. Nosta rima rohkeasti korkealle.

