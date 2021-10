Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 6.–12.10.

Kaksonen, tee parhaasi, se riittää. Tällä viikolla on myös syytä pysytellä totuudessa.

OINAS 21.3.–19.4.

Valmistaudu huolellisesti tulevaan. Tunnollisuutesi säästää rahaa ja sallii myöhemmin pienen budjetin venyttämisen. Päädyt ikävään kiistaan, jos unohdat myötätunnon. Yritä asettaa itsesi toisen asemaan ennen kuin sanot jotain, mitä tulet katumaan.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Käsittele rahaan ja terveyteen liittyvät asiat järjellä, älä tunteella. Epäjohdonmukaisuus saa sinut vaikuttamaan epäpätevältä. Saata loppuun asiat, jotka olet aloittanut. Tasapainon ylläpitäminen kaikilla elämänalueilla takaa mielenrauhan.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Tee parhaasi, se riittää. Pysy totuudessa ja jatka valitsemallasi tiellä. Jos joku kysyy, vastaa suoraan ja rehellisesti, niin vältät kiusalliset jatkokysymykset ja epäselvyydet. Älä vähättele taitojasi, pystyt vastaamaan kenen tahansa haasteeseen.

RAPU 22.6.–22.7.

Vähennä rahanmenoa. Itsekuri on tarpeen, jos haluat välttää antamasta muille väärää mielikuvaa. Tämä pätee sekä rahaan että käytökseen. Ota etäisyyttä ihmisiin, jotka eivät tee sinulle hyvää. Tarkista elintapojasi terveellisempään suuntaan.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Älä anna hypetyksen hämärtää arvostelukykyäsi. Jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, kysy tarkentavia kysymyksiä ja selvitä taustat. Kun töissä tapahtuu muutoksia, mieti, miten voisit hyödyntää tilaisuuden. Kokemuksestasi on paljon hyötyä.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Kuuntele ystävää herkällä korvalla äläkä lavertele asioita eteenpäin. Lojaaliutesi palkitaan myöhemmin. Joku yrittää kaivaa sinulta henkilökohtaisiin raha-asioisi liittyviä tietoja. Mieti, miksi. Käytä aikaa itsesi kehittämiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

VAAKA 23.9.–22.10.

Kerro aikeistasi hyvälle ystävälle tai sukulaiselle. Älä ryhdy väittelemään merkityksettömistä asioista. Hillitse tunteesi ja tee niin kuin näet oikeaksi ja parhaaksi kaikille. Tee jotakin erityistä rakkaan ihmisen kanssa. Olet ehkä laiminlyönyt suhdettanne.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Kiinnitä huomio rahankäyttöösi, niin hoksaat, missä pystyt säästämään helposti. Varmista kuulemasi ennen kuin alat toimia sen pohjalta. Jos teet virheen, maineesi saa kolauksen. Taivuttelusta huolimatta älä ryhdy mihinkään, mihin et aidosti halua.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Ole valmis tekemään nopeitakin muutoksia välttääksesi sudenkuopat. Jaa suunnitelmasi ihmisen kanssa, johon luotat, niin hoksaat jotakin, jota et aiemmin tullut ajatelleeksi. Hio taitojasi, siitä on hyötyä ennemmin kuin kuvittelitkaan.

KAURIS 22.12.–20.1.

Tee mahdollisuuksien mukaan töitä ihmisten kanssa, joiden seurassa viihdyt. Muista kuitenkin, että työ on työtä ja se on tehtävä, vaikka kemiat eivät kohtaisikaan. Ihminen, joka on tuttu vuosien takaa, yllättää. Älä anna tunteiden häiritä järkeäsi.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Kaiva esiin optimistinen puolesi, niin saat vietyä päätökseen työsi ja saat ansaitsemaasi tunnustusta. Päädyt kiistelemään rahasta, jos ette ole sopineet etukäteen budjetista. On hyvä hetki keskustella tulevaisuudesta rakkaan kanssa.

KALAT 20.2.–20.3.

Älä paljasta sisimpiä tunteitasi tai muutoksia, joita aiot elämässäsi tehdä. Tee suunnitelmat valmiiksi, jottei kukaan ennätä asettelemaan tiellesi esteitä. Sinulla on loistavia ideoita, joilla erottaudut muista. Älä suotta pelkää toteuttaa niitä.

