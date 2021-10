Päivän horoskooppi 5.10.

Tutustut kiinnostavaan ihmiseen, kalat!

VAAKA

Pidä kiinni sovituista jutuista. Nyt ei ole hyvä hetki yrittää luistaa lupauksista tai värittää totuutta. Yhteistyö ja avoimuus menevät kaiken muun edelle.

SKORPIONI

Ota ohjat omiin käsiisi. Ja ethän anna muiden päättää asioistasi. Kiinnitä huomiota pahaan tapaan, josta haluaisit päästä eroon.

JOUSIMIES

Kerro uudesta ideastasi tilaisuuden tullen. On hyvä hetki pallotella ajatuksia ja kehitellä suunnitelmia hyvällä porukalla. Yhteistyössä on voimaa.

KAURIS

Ole tarkkana ilmassa lentelevien huhujen ja mielipiteiden kanssa. Tee itse omat johtopäätöksesi antamatta liikaa painoarvoa sille, mistä ympärilläsi puhutaan.

VESIMIES

Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Saat tilaisuuden edistää suunnitelmiasi tänään. Kannustava vastakaiku piristää mieltäsi.

KALAT

Pidä kiinni säännöistä ja sovituista jutuista. Saat tilaisuuden nostaa esiin epäkohtia ja sinua kaivelevia ongelmia. Tutustut kiinnostavaan ihmiseen.

OINAS

Järjestelmällisyys on tänään kaikki kaikessa. Sinun on parasta hoitaa tärkeät asiat itse ilman välikäsiä. Väärinkäsityksiä syntyy muuten helposti.

HÄRKÄ

Lähelläsi on joku, joka tarvitsee kuuntelijaa. Tarjoa tukeasi, vaikka et hahmottaisi vielä koko kuvaa. Läsnäolosi on pääasia.

KAKSONEN

Avoimuus ja rehellisyys kannattavat myös tiukan paikan tullen. Totuus tulee esiin ennemmin tai myöhemmin. Ole reilu kaikki kohtaamiasi ihmisiä kohtaan.

RAPU

Omistushaluisuus voi luoda tänään ikäviä jännitteitä. Muutoksia syntyy helpoiten siten, että keskityt muokkaamaan omaa käyttäytymistäsi. Ole rehellinen itsellesi.

LEIJONA

Pidä asiat yksinkertaisina. Selvitä syntynyt väärinkäsitys vauhdilla pois alta. Ylimääräiset mutkat ja välikädet voivat aiheuttaa harmeja tänään.

NEITSYT

Mielikuvitus on tänään paras valttisi. Kokeile jotain astetta repäisevämpää vanhojen kaavojen toistamisen sijaan. Rohkeutesi palkitaan.

