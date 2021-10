Päivän horoskooppi 2.10.

Miten olisi laatuaika rakkaan kanssa, neitsyt?

VAAKA

On hyvä hetki järjestellä asioita ja hoitaa puolitiehen jääneitä projekteja pois alta. Viivyttely ja jahkailu ovat pahimmat vihollisesi. Nyt tarvitaan määrätietoisuutta.

SKORPIONI

Ylilyönnit kostautuvat nopeasti. Hengitä syvään ja mieti tarkkaan, mihin olet hyppäämässä mukaan. Hetki ei ole otollinen suurille harppauksille.

JOUSIMIES

On hyvä hetki kiinnostua uusista asioista ja kokeilla kykyjäsi. Joku kääntyy puoleesi keskustelukumppanin tarpeessa. Keskity kuuntelemaan neuvomisen sijaan.

KAURIS

Impulsiiviset vedot voivat viedä sinut tänään ongelmiin. Tee parhaasi ollaksesi reagoimatta ensivaikutelman perusteella. Asiat vaativat tänään pidempiä keskusteluja.

VESIMIES

Vältä riskejä kaikessa, mihin ryhdyt. Pelaa varman päälle niin rahan kuin turvallisuudenkin kanssa. Yksityiskohdat on hyvä tarkistaa kahteen kertaan.

KALAT

Tasapaino on kaikki kaikessa tänään. Jokin elämäsi osa-alue on ehkä jäämässä liian vähälle huomiolle. Pienillä eleillä on kauaskantoiset vaikutukset.

OINAS

Pysähdy onnittelemaan itseäsi aikaansaannoksistasi. On hyvä hetki pitää tauko aherruksesta ja käydä läpi asioita, jotka ovat jo mallillaan. Kiitollisuus tekee ihmeitä.

HÄRKÄ

Saatat tuntea halua käydä kritisoimaan muiden tekemisiä. Käännä katse sisäänpäin ja pohdi, olisiko sinullakin parantamisen varaa. Esitä kysymyksiä hyökkäämisen sijaan.

KAKSONEN

Rehellisyys on tänään tarpeen. Avaa suusi, vaikka se tuntuisi vaikealta. Voit asetella sanasi hienotunteisesti ja olla vilpitön samanaikaisesti.

RAPU

Konflikti voi avata silmäsi ja saada sinut näkemään tilanteen uudessa valossa. Ole valmis myös kyseenalaistamaan omaa toimintaasi.

LEIJONA

Anna ärsyttävän jutun valua yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Väärinkäsityksiä voi syntyä nyt tyhjästä. Liian äkäinen reagoiminen luo vain turhaa kitkaa.

NEITSYT

Vietä laatuaikaa rakkaan ihmisen kanssa. Sen ei tarvitse merkitä mitään ihmeellistä, sillä pelkät kahdenkeskeiset keskustelut voivat olla parasta mahdollista nollaamista.

