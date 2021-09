Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 29.9.–5.10.

Rapu, tällä viikolla tunteet kärjistyvät. Ethän anna kenenkään sanella, mitä sinun pitäisi tehdä.

OINAS 21.3.–19.4.

Saat mahdollisuuden tienata vähän ekstratuloja. Nokkela idea auttaa saamaan hommat hoidettua nopeammin. Juttele suunnitelmistasi läheisen kanssa, se auttaa tekemään oikean päätöksen. Käytä taivuttelussa porkkanaa, älä keppiä.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Aseta itsellesi maali ja pidä huoli velvollisuuksista, niin saavutat tavoitteet. Kunnosta huolehtiminen maksaa itsensä takaisin. Älä kiertele ja kaartele, kun haluat saada sanomasi perille. Älä anna viime hetken muutosten horjuttaa itseluottamustasi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Hanki tietoa ja varmista, että se on peräisin luotettavista lähteistä. Näin voit luottaa siihen, että teet viisaan päätöksen. Puhuminen on hopeaa, kuunteleminen kultaa. Työelämässä avautuu uusia mahdollisuuksia. Varmista, että cv:si on ajan tasalla.

RAPU 22.6.–22.7.

Älä anna kenenkään ulkopuolisen tulla sanelemaan, mitä sinun pitäisi tehdä. Tunteet kärjistyvät. Ota kritiikki vastaan tyynesti ja vastaa harkiten. Ystävällinen sana laannuttaa pahimman kiukun. Tee vapaalla jotakin, mistä aidosti nautit.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Suhtaudu elämään, rakkauteen ja työhön positiivisella asenteella. Olet rohkaisevana esimerkkinä myös muille. Saat arvokasta tietoa, joka auttaa vaikean päätöksen tekemisessä. Tuleva muutos ei ehkä ole toivottu, mutta tarpeellinen.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Jos toivot muutosta, ryhdy toimeen äläkä odota, että joku toinen ottaa ohjat. Unelmien toteuttaminen lisää elämännälkää. Varaudu siihen, että kohtaat vastarintaa. Älä anna sen vaikuttaa ja suo myös toiselle vapaus tehdä oman sydämensä mukaan.

VAAKA 23.9.–22.10.

Kiinnitä enemmän huomiota kotiasioihin ja ongelmiin, joita läheiselläsi on. Tee tarvittavia muutoksia, jotta asiat sujuvat kaikkia tyydyttävällä tavalla. Varo tuhlailemasta ja ole tarkkana siinä, mihin rahasi kuluvat. Tulevaisuudessa on tiedossa parempaa.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Ole kanssakäymisissä ihmisten kanssa, joilla on uskoa tulevaan ja vältä menneeseen juuttuneita tyyppejä. Kuulet jotakin, mikä herättää mielikuvituksesi lentoon. Suuntaa energiasi rakkauteen ja henkilökohtaisen elämäsi tasapainottamiseen.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Ole tarkkana siinä, miten kohtelet ystäviä ja tuttavia. Pitäydy faktoissa ja kyseenalaista, jos joku liioittelee. Kanavoi energiasi töihin ja varmista, että pystyt pitämään lupauksesi. Teet hyvän vaikutuksen ihmiseen, joka pystyy auttamaan sinua myöhemmin.

KAURIS 22.12.–20.1.

Käytä aikasi asioihin, joilla on oikeasti merkitystä. Kodin kohentaminen vaikuttaa positiivisesti myös mielialaasi. Tunteet kärjistyvät, jos yrität pakottaa jonkun toimimaan tai kieltäydyt kompromisseista. Ajattele asiaa toisenkin kannalta.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Varmista, että tilillä on katetta ennen kuin lähdet mukaan mihinkään rahaa vievään. Tilaisuus kolkuttaa ovelle, älä jätä sitä huomiotta. Varaa aikaa myös luovaan tekemiseen ja kavereiden tai perheen kanssa olemiseen – se tuo sinusta parhaat puolet esiin.

KALAT 20.2.–20.3.

Seuraa omaa suunnitelmaasi, mutta kiinnitä huomiota, mitä muut sanovat ja tekevät. Tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä. Kyseenalaista motiivit, jos jonkun tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Pistä raha-asiasi järjestykseen.

