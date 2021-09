Päivän horoskooppi 30.9.

Kalat – onni on tänään puolellasi, joten verkot vain vesille!

VAAKA

Kiinnitä huomiota siihen, mistä ympärilläsi puhutaan. Valppaus kannattaa, sillä otollinen tilaisuus toteuttaa haaveesi voi osua tänään kohdalle. Pidä kiinni aikatauluista.

SKORPIONI

Jatkuva epäröinti voi kiristää tänään hermoja puolin ja toisin. Tartu epäkohtiin rohkeasti ja selvitä itsellesi, mistä kiikastaa. Järjestelmällisyys vie pitkälle.

JOUSIMIES

Hoida rahakysymys pois alta, sillä sen tuonnemmaksi lykkääminen käy vain raskaaksi hermoillesi. Nopea toiminta kannattaa tänään myös työasioissa.

KAURIS

Impulsiivinen käytös voi viedä sinut tänään ongelmiin. Vältä vaistonvaraista toimintaa ja järkeile sen sijaan tiesi läpi haasteista. Asiat vievät nyt hieman toivomaasi enemmän aikaa.

VESIMIES

Kiinnitä huomiota siihen, mitä ympärilläsi tapahtuu. Voit välttyä toistamasta tuttua kaavaa uudestaan. Ole rehellinen sekä itsellesi että muille ihmisille.

KALAT

Onni on tänään puolellasi. On otollinen hetki heittää verkkoja vesille ja esittää toiveita. Huolellinen valmistautuminen on nyt tärkeää.

OINAS

Älä anna kenenkään puhua sinua ympäri suostumaan johonkin sellaiseen, joka tuntuu väärältä. Periaatteista on hyvä pitää kiinni. Liikkeellä on nyt paljon mielipiteitä laidasta laitaan.

HÄRKÄ

Töiden ja tunne-elämän sekoittumisesta koituu nyt vain harmia. Pidä elämäsi eri osa-alueet reilusti kaukana toisistaan, niin vältyt sotkuilta. Joku antaa sinulle hyvää palautetta.

KAKSONEN

Kiirehtiminen ei kannata. Tänään sinun kannattaa vähentää tekemistä ja keskittyä laatuun. Luota siihen, että panostuksesi tuottaa ennemmin tai myöhemmin tuloksia.

RAPU

Älä anna kenenkään käyttää sinuun epäreiluja temppuja. Manipulointiin taipuvaiseen ihmiseen on syytä pitää turvaväliä. Kuuntele vaistoasi.

LEIJONA

Saat tilaisuuden auttaa vaikeaan tilanteeseen joutunutta ihmistä. Apusi voi olla henkistä tai käytännönläheistä. Ystävällinen eleesi saattaa saada aikaan positiivisen lumipalloefektin.

NEITSYT

On hyvä hetki pitää tauko ja käydä läpi viimeaikaisia tapahtumia. Pienillä muutoksilla voi olla nyt kauaskantoiset vaikutukset. Älä anna kenenkään painostaa sinua.

