Päivän horoskooppi 26.9.

VAAKA

Pidä silmällä menojasi. Nyt ei kannata antaa impulsseille liikaa valtaa. Ajattele sen sijaan pidemmän tähtäimen suunnitelmiasi.

SKORPIONI

On hyvä hetki raivata paikkoja kotona. Perusteellinen siivous ja turhasta tavarasta luopuminen sopivat ohjelmaan nyt hyvin. Luvassa on yllättäviä uutisia.

JOUSIMIES

Ole valmis neuvottelemaan työasioissa. Kaikki ei ehkä suju aivan odotustesi mukaan, mutta pidä mielesi avoimena. Muutokset ovat tervetulleita.

KAURIS

Sinulla on edessäsi vaikeita valintoja. On paljon sellaista, mitä et tiedä. Kaiken etukäteen laskelmointi ei ole mahdollista, joten anna tilaa myös sattumille.

VESIMIES

Odottamaton tilaisuus on tulossa kohdallesi. Saat itse päättää, onko hetki otollinen siihen tarttumiselle. Mieti, mikä painaa vaakakupissa enemmän.

KALAT

On hyvä hetki tutustua ihmisiin ja luoda positiivista vaikutelmaa. Verkostojen laajentamisesta on nyt paljon hyötyä. Myös ystävyyssuhteita saattaa syntyä.

OINAS

Älä luovu leikistä, vaikka löytäisit tieltäsi esteitä. Päivä voi testata määrätietoisuuttasi. Kaikki sujuu helpommin, jos tavoitteesi ovat kirkkaina mielessäsi.

HÄRKÄ

Kuuntele ja ota opiksi. Pääset juttusille kiinnostavan ihmisen kanssa. On oikea hetki esittää kysymyksiä ja ottaa vastaan uutta tietoa.

KAKSONEN

Tarkastele kokonaiskuvaa. Joudut väärälle polulle, jos takerrut ainoastaan yksityiskohtiin. Kärsivällisyys vie pitkälle päivän keskusteluissa.

RAPU

Pidä silmät auki, sillä ympärilläsi sattuu ja tapahtuu. Nyt ei ole hyvä hetki jättäytyä tapahtumien ulkopuolelle. Tarjolla on kiinnostava tilaisuus.

LEIJONA

Itsekuri on tänään tarpeen. Pääset asioissa pitkälle, jos suunnittelet siirtosi hyvin ja onnistut pitämään kiinni päätöksistäsi. Saat hyvän vinkin tuttavalta.

NEITSYT

Usko itseesi. Saatat saada nyt palautetta, johon ei pidä suhtautua liian vakavasti. Poimi siitä mukaan ne osat, joilla voit kehittää itseäsi.

