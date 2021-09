Tiedätkö jo kuumerkkisi? Se voi paljastaa tunne-elämästä enemmän kuin tavallinen horoskooppi – katso tulkinnat jokaiselle merkille

Tiedätkö sinä jo oman kuumerkkisi? Nyt on aika ottaa selvää, oletko lämminsydäminen leijona, elohopean tavoin kulkeva kaksonen vai joku ihan muu.

Aurinkomerkin tuntee jokainen. Se on se horoskooppimerkki, joka määräytyy syntymäpäivän ja -vuoden perusteella – ja josta löytyy eniten luonnehdintoja. Kyllä, Me Naisten horoskoopitkin keskittyvät aurinkomerkkiin.

Mutta tiesitkö, että meillä jokaisella on myös oma kuumerkki? Ja se voi olla monella tasolla jopa paljastavampi kuin tavallinen horoskooppimerkki. Se perustuu asentoon, jossa kuu oli syntymähetkellä.

Astrologi Johanna Vilén kertoo, että siinä missä aurinkomerkki edustaa tietoisuutta, kuumerkkiin liitetään muun muassa tunnemaailma. Siihen liittyvät muutkin pinnan alla piilossa olevat asiat, kuten alitajuntamme ja tarpeemme.

Kuumerkki kuvastaa myös tapaamme reagoida eri asioihin, Vilén sanoo.

– Kuumerkki on tuntemattomampi, koska yleensä ihmiset keskittyvät pääosin aurinkomerkkiinsä, mutta nyt puhaltavat muutosten tuulet. Yhä isompi osa ihmisistä on kiinnostunut kuumerkistään, koska se syventää aurinkomerkin sanomaa.

Kuumerkki on todennäköisesti eri kuin aurinkomerkki ja se tuo oman lisävärinsä perushoroskooppimerkin luonnehdintaan. Esimerkiksi jos tulisen oinaan kuumerkki on neitsyt, äkkipikaista luonnetta voi tasoittaa neitsyeen liitettävä analyyttisyys ja rauhallisuus.

Toisaalta, jos kuumerkki on sama kuin aurinkomerkki, se voi vahvistaa merkille ominaisia piirteitä.

Kuu kiertää eläinradan ympäri noin 28 vuorokautta ja se on Vilénin mukaan yhdessä merkissä vain muutaman vuorokauden. Kuu on nopea liikkeissään ja se osin selittää, miksi vaikkapa 10. lokakuuta syntynyt vaaka voi olla täysin erilainen kuin 14. lokakuuta syntynyt vaaka.

– Aurinko ja kuu ovat taivaallinen pariskunta. Siinä missä aurinko valaisee, kuu heijastaa ja sen vaikutus on piilevämpi kuin auringon. Kuun luonne on herkkä ja aistiva. Kuu edustaa myös menneisyyttä ja turvaa. Kuumerkki tuo esille sielun sisäistä maisemaa. Tämän vuoksi siihen liitetään tottumukset, tavat ja rutiinit.

Astrologit liittävät kuumerkin niin ikään rakkauteen. Tunteet ja tottumukset vaikuttavat voimakkaasti ihmissuhteisiin ja niiden syntymiseen.

Kuuenergiassa on kyse syvimmistä ajatuksistamme, turvallisuudesta sekä haavoittuvuudesta. Se osoittaa, miten voit parhaiten tavoittaa rakkauden; aurinkomerkki puolestaan kertoo ulospäin, mitä ylipäätään haluat.

Selvitä kuumerkkisi

Kuun liikkeet ovat monimutkaiset, ja se lienee yksi syy, miksi kuumerkki tunnetaan vielä suhteellisen huonosti. Sitä ei voi selvittää samalla tavalla kuin aurinkomerkin voi katsoa syntymäpäivästä.

Oman kuumerkkisi voi kuitenkin saada selville ilmaiseksi esimerkiksi astro.fi-sivustolta. Selvittämiseen tarvitsee muun muassa syntymäkellonajan sekä -paikan.

Kun olet katsonut kuumerkkisi, lue alta Johanna Vilénin tulkinnat siitä, mitä kuumerkki kertoo sinusta.

Kuumerkkinä oinas

Elementti tuli

Kuu oinaan merkissä on alkukantainen ja impulsiivinen. Se pitää sisällään rohkeutta ja vaistonvaraista pioneerienergiaa. Ihmisen tunteet voivat muuttua nopeasti ja hän saattaa vaikuttaa välillä levottomalta. Oinas ei jää tuleen makaamaan, koska energiaa riittää vaikka muille jakaa. Oinas edustaa palavaa tulta ja on luonteeltaan kiihkeä ja helposti innostuva.

Kuumerkkinä härkä

Elementti maa

Kuu härän merkissä on maanläheinen, aistiva ja tunnusteleva. Härkä tarvitsee turvaa ja maata jalkojensa alle, mutta päätöksen tehtyään hän on periksi antamaton. Härkään liitetään mukavuudenhalu, kauneus ja aistillisuus. Vaikka välillä hän saattaa vaikuttaa itsepäiseltä ja hitaalta, liikkeelle lähdettyään hän on vakaa ja kestävä. Härkä nauttii hyvästä seurasta ja ruoasta. Tämä kulinaristi ymmärtää todellisia ja vakaita arvoja. Häntä eivät muiden mielipiteet paljoa hetkauta.

Kuumerkkinä kaksoset

Elementti ilma

Kun kuu on kaksosten vauhdikkaassa merkissä, keskittymiskyvyn kanssa voi olla ajoittain ongelmia. Kaksosten energia on kuin kevätpuro: se on raikasta, kevyttä ja pulppuavan eläväistä. Samaiseen merkkiin liitetään uteliaisuus, sosiaalisuus sekä uusiutuminen. Kaksosilla voi olla monta rautaa tulessa ja heillä on kyky ymmärtää muuttuvia tilanteita. Kaksoset ovat kuin elohopeaa, josta voi olla vaikea saada otetta.

Kuumerkkinä rapu

Elementti vesi

Rapu aistii asioita ja hänellä on vahva alitajunta sekä vaistonvaraisuus. Kuunkierto voi vaikuttaa häneen normaalia vahvemmin. Tunteet, tunnelma ja turvallinen ympäristö ovat hänelle tärkeitä, jotta hän voi rakentaa luottamusta. Rapu suojelee ja auttaa lähimmäisiään niin paljon, että voi huomaamatta unohtaa itsensä. Jos rapu menee kuoreensa, hän tarvitsee oman aikansa prosessoida kokemuksiaan.

Kuumerkkinä leijona

Elementti tuli

Kuun ollessa leijonan merkissä, ihminen säteilee sydämestään keskikesän valoa ja lämpöä. Leijona on lämminsydäminen, lapsenomainen ja luova, mutta tulistuessaan varsin kärttyisä. Vaikka leijona osaa levätä auringossa, innostuessaan hän on varsin pitkäjänteinen ja keskittyvä. Hän pitää läheisistään huolta, panostaa perheeseensä ja on sydämestään omistautuva sekä uskollinen. Leijonassa on optimistisuutta, huumoria ja suurpiirteisyyttä.

Kuumerkkinä neitsyt

Elementti maa

Kuun ollessa neitsyen merkissä ihmisellä on analyyttista tarkkakatseisuutta. Neitsyt on yhtä aikaa sekä rauhallinen ja vetäytyvä pohdiskelija että utelias ja tiedonhaluinen tutkija. Vaikka merkki on käytännöllinen ja järkevä, se on myös velvollisuudentunteinen ja saattaa vaatia itseltään liian paljon. Muut eivät tiedä, mitä hän käy mielessään läpi. Hän päästää lähelleen vain harvoja, mutta on näitä kohtaan lojaali ja rakastava.

Kuumerkkinä vaaka

Elementti ilma

Kun Kuu on vaa’an merkissä, ihmisellä on luontaista kykyä olla diplomaattinen sillanrakentaja ja neuvottelija. Vaaka omaa luontaista hienotunteisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. Vaaka on mukavuudenhaluinen ja hienostunut nautiskelija sekä esteetikko. Hän tarvitsee päätösten tekoon tasapainoista ja sopusointuista ympäristöä. Joskus tämä rauhanrakentaja tarvitsee rajaamisen taitoa, koska aina ei voi ottaa kaikkien tarpeita huomioon.

Kuumerkkinä skorpioni

Elementti vesi

Kuun ollessa skorpionin merkissä ihminen joutuu käymään koko tunnekirjonsa intensiivisesti läpi. Syviin vesiin ei tulisi upota, vaan tarkoitus on tulla takaisin päivänvaloon – syvien kokemusten rikastamana. Joskus skorpioni voi elää liian vahvojen aistien varassa, ja silloin tunteet ja intohimo voivat muuttua kuluttaviksi. Kun skorpioni oppii löytämään ääripäiden välille tasapainoa, hän kykenee käyttämään tarkkakatseisuuttaan viisautena. Se on vahvuus ja iso psyykkinen pääoma.

Kuumerkkinä jousimies

Elementti tuli

Kun kuu on jousimiehen merkissä, ihminen on luonteeltaan totuuden etsijä ja seikkailija. Merkkiin kuuluu optimistisuus, laajentuminen ja hänellä saattaakin olla yhtä aikaa monta rautaa tulessa. Hän saattaa vaikuttaa levottomalta, koska hän on utelias sekä haluaa elää ja kokea paljon. Yksi oppi liittyykin kohtuuden oppimiseen. Jousimies tarvitsee tilaa ja vapautta, jotta voi olla elämässä kiinni. Se ei estä omistautumista, vaan pikemminkin päinvastoin. Parhaimmillaan hänen intonsa on tarttuvaa ja siitä voi ammentaa toivoa sekä elämän uskoa.

Kuumerkkinä kauris

Elementti maa

Kuun ollessa kauriin merkissä ihmisessä on sisäistä viisautta. Muut eivät pysty lukemaan mitä hänen sisällään tapahtuu ja hän saattaakin jäädä arvoitukseksi, ennen kuin päästää toisen lähelleen. Se ei tarkoita tunteettomuutta, että tunteet eivät näy helposti ulospäin, päinvastoin. Ihminen voi kääntyä sisäänpäin ja keskittää energiansa oikealla tavalla. Hänessä on luontaista vastuuntuntoa, kunnianhimoa sekä auktoriteettienergiaa, ja hän osaa ottaa ohjat käsiinsä. Kaikella on silti rajansa, ja riskeihin kuuluukin, että ihminen voi huomaamattaan uuvuttaa itsensä liiallisten vaatimusten ja velvoitteiden vuoksi.

Kuumerkkinä vesimies

Elementti ilma

Kun Kuu on vesimiehen merkissä, ihminen on visionääri ja villihevonen, joka uskaltaa olla ja elää omalla tavallaan, vaikkei se olisi muiden mielestä sopivaa. Hän on aikaansa edellä ja tietää asioita, mitä ei pysty vielä järjellä selittämään. Tässä merkissä on älyllisyyttä sekä taistelutahtoa paremman maailman saavuttamiseksi. Hän on valmis taistelemaan tärkeiksi pitämiensä asioiden eteen. Hän on läheisilleen lojaali, suvaitsevainen ja ennakkoluuloton, mutta hän tarvitsee tilaa ympärilleen.

Kuumerkkinä kalat

Elementti vesi

Kuun ollessa kalojen merkissä ihminen on erittäin herkkä. Hänellä on tauotta tuntosarvet pystyssä muiden ihmisten tarpeiden ja ympäristön suhteen. Tämä maailmanparantaja saattaakin jäädä kiinni auttajan rooliin. Kalojen merkkiin liittyy levottomuus eli ihminen voi fyysisesti tai psyykkisesti olla jatkuvasti liikkeessä. Mielikuvituksen rikkaus ja luovuus ovat hänelle niin luontaisia puolia, että tuntuu kuin ihmisen ympärillä olisi näkymätöntä taikaa. Kalat tuovat maailmaan kauneutta, lempeyttä ja lohtua. On siis ymmärrettävää, että heidän riskeihinsä kuuluu liiallisista tunteista uupuminen, rajattomuus sekä itsensä unohtaminen.

