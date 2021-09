Päivän horoskooppi 8.9.

Oikeaan seuraan hakeutuminen? Ei pöllömpi idea oinaalle.

NEITSYT

Luota logiikkaan tänään. Nyt ei ole hyvä hetki tehdä suuria päätöksiä aavistusten tai tunteiden pohjalta. Ole valmis tekemään uhrauksia sinulle tärkeiden asioiden eteen.

VAAKA

Muisteleminen palauttaa mieleesi jotain tärkeää. Tartu sinulle tarjottuun tilaisuuteen epäröimättä, sillä se ei välttämättä tule toistumaan. Joku pyytää sinulta palvelusta.

SKORPIONI

Pidä kiinni oikeuksistasi. Tänään on tärkeää, että olet valmis näyttämään kyntesi ja tarvittaessa myös puolustamaan muita, heikkoon asemaan joutuneita.

JOUSIMIES

Keskity yhteen haasteeseen kerrallaan. Kukaan ei odota sinun ratkaisevan kaikkia avoimia kysymyksiä kerralla. Ilmassa on romantiikkaa ja jännitteitä.

KAURIS

Luvassa on vastaväitteitä ja kyseenalaistamista. On hyvä hetki keskustella avoimin mielin päivänpolttavasta aiheesta. Älä ota kritiikkiä henkilökohtaisesti.

VESIMIES

Pidä matalaa profiilia. Sinun ei kannata tehdä suurta numeroa suunnitelmistasi, ellet ole vielä sataprosenttisen varma asiastasi. Anna itsellesi aikaa kypsytellä ideoitasi.

KALAT

Tee fiksuja, harkittuja ratkaisuja. Kiirehtiminen ei tuo tilanteeseen mitään hyvää. Seulo saamasi palaute ja neuvot tarkkaan, etenkin työasioissa.

OINAS

Suuntaa kohti ihmisiä, jotka innostavat sinua esimerkillään. Oikea seura tekee ihmeitä motivaatiollesi. Asiat liikkuvat nyt vauhdilla eteenpäin.

HÄRKÄ

Keskity asioihin, joilla on merkitystä juuri sinulle. Älä anna itsepäisyytesi kääntyä sinua vastaan. Ole valmis tekemään kompromisseja ja yhteistyötä.

KAKSONEN

Menneisyyden muisteleminen voi säästää sinut tekemästä samaa, vanhaa virhettä uudestaan. Ole rehellinen itsellesi, niin pääset pois toistuvasta kaavasta.

RAPU

Anna itsellesi tauko negatiivisen ihmisen seurasta, jos se tuntuu tarpeelliselta. Sinun ei tarvitse olla hänen kanssaan kaikesta samaa mieltä, vaikka olisittekin läheisiä.

LEIJONA

Tutki tarkkaan, mitä ympärilläsi on meneillään. On aika tehdä harkittuja muutoksia suunnitelmiisi. Sopeutuminen on avainsana.

