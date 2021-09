Päivän horoskooppi 6.9.

Mieti suunnitelmasi tarkkaan, vesimies.

NEITSYT

Sinulla on kaikki tarvittava onnistuaksesi tänään hankkeissasi. Älä anna yksittäisen kommentin tai takaiskun lannistaa. Luota itseesi ja kykyihisi.

VAAKA

Varaa itsellesi aikaa ponnistuksista palautumiseen. Olet ehkä suuritöisen urakan keskellä, joka vaatii vastapainokseen kunnon lepoa ja toisenlaisissa merkeissä irrottelua.

SKORPIONI

Luvassa on muutoksia ihmissuhteisiin. Älä haikaile menneiden perään, vaan suhtaudu uteliaisuudella ja avoimin mielin kaikkeen uuteen.

JOUSIMIES

Pyri olemaan tehokas tänään. Tehtävälistat ja aikaisin liikkeelle lähteminen ovat hyvä yhdistelmä. Juorujen kuunteleminen voi johtaa ongelmiin.

KAURIS

Pidä mielesi avoimena. Saatat yllättyä iloisesti, jos astut ulos mukavuusalueeltasi ja kokeilet jotain tavallisesta poikkeavaa. Herätät uuden tuttavan mielenkiinnon.

VESIMIES

Mieti tarkkaan, mihin olet ryhtymässä. Liian ruusuiset kuvitelmat voivat muodostua ongelmaksi, joten lähesty uusia asioita realistisella asenteella. Riskit ovat olemassa.

KALAT

Työelämään liittyvät muutokset ovat matkalla luoksesi. On hyvä hetki pitää tilannepäivitys ja varmistaa, että tunnet prioriteettisi. Saat varteenotettavan vinkin.

OINAS

Pidä kiinni asioista, jotka ovat tärkeitä juuri sinulle. Pyri oikaisemaan väärinkäsitykset nopeasti ja juttua paisuttelematta. Konflikteja syntyy tänään helposti.

HÄRKÄ

Moni asia riippuu tänään asenteestasi ja siitä, kuinka kohtelet muita ihmisiä. Ole reilu ja myötätuntoinen kaikkia kohtaan, niin voit odottaa samaa myös omalle kohdallesi.

KAKSONEN

Katso kokonaiskuvaa. Yksittäiseen negatiiviseen asiaan on turha jäädä jumiin, sillä jotain aivan muuta on luvassa. Vilpittömyys on parasta, mitä voit tarjota.

RAPU

Sinun on aika päästä liikkeelle ja kokeilemaan kykyjäsi. Suuntaa kaikki paukkusi asioihin, jotka merkitsevät sinulle eniten. Itseluottamus on paras valttisi tänään.

LEIJONA

Kiinnitä huomiota raha-asioihin. On hyvä hetki viilata kulutustottumuksiasi ja miettiä asioiden tärkeysjärjestystä. Voit saada paljon aikaan jo pienillä muutoksilla.

Lue myös: Millainen koira sinulle sopisi parhaiten horoskooppimerkkisi perusteella? Katso rodut!

Lue myös: Tunneälykkyys, idearikkaus, pohdiskelevuus... Listasimme horoskooppimerkkien suurimmat vahvuudet

Lue myös: Mikä sinun pitäisi ihan oikeasti olla horoskooppimerkiltäsi? Tee testi, joka kertoo järkähtämättömän totuuden