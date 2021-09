Päivän horoskooppi 4.9.

Suu auki, jousimies!

NEITSYT

Anna luovalle puolellesi vapaat kädet tänään. Sinulla on edessäsi päätös, joka vaatii notkeaa ajattelua. Älä tyydy vanhojen kaavojen toistamiseen.

VAAKA

Pienillä muutoksilla kotiisi voit saada paljon aikaan. Sinun ei tarvitse venyttää budjettiasi äärimmilleen tai keksiä maailmaa mullistavia ratkaisuja. Pidä perusasiat kunnossa.

SKORPIONI

Älä anna kenenkään painostaa sinua tekemään päätöksiä, jotka eivät tunnu omiltasi. Kuuntele itseäsi ja anna asioille aikaa kehittyä. Etenkään työasioissa ei kannata kiirehtiä.

JOUSIMIES

Joku yrittää johtaa sinua harhaan puheillaan. Älä tee suuria päätöksiä, jos jokin ei täsmää. Ota sinua häiritsevä yksityiskohta puheeksi mahdollisimman pian.

KAURIS

Ota etäisyyttä ihmiseen, jonka seura käy rasittavaksi. Sinun ei tarvitse tehdä asiasta numeroa, vaan voit vetäytyä omiin oloihisi myös vähin äänin. Pidä draamat minimissään.

VESIMIES

Määrätietoinen asenne vie sinut läpi mistä tahansa tänään. Hermosi voivat mennä nyt testiin, sillä luvassa on viime hetken muutoksia ja muita sattumia.

KALAT

Vastaan väittäminen voi muodostua tänään harvinaisen kuluttavaksi. Valitse sen sijaan kuunteleminen ja myötätuntoinen asenne, niin saatat yllättyä positiivisesti.

OINAS

Tarjoa apuasi muille. Sinulla on nyt tarpeeksi voimavaroja sekä omien asioittesi hoitamiseen että muiden tukemiseen. Toimit päivän pelastajana useammalle kuin yhdelle ihmiselle.

HÄRKÄ

Älä hyppää mukaan uuteen seikkailuun ottamatta asioista ensin selvää. Joku houkuttelee sinua mukaan jännittävältä tuntuvaan kuvioon. Punnitse kuitenkin seurauksia.

KAKSONEN

On hyvä hetki oleskella kotona ja nauttia omasta rauhasta. Saat paljon aikaan omin voimin. Uusia ideoita muotoutuu nyt päässäsi jatkuvasti.

RAPU

Kaikki ei ole niin huonosti, kuin mitä joku sinulle uskottelee. Sinisilmäisyys voi viedä sinut ongelmiin tänään. Terve kriittisyys säästää sinut monelta harmilta.

LEIJONA

On hyvä hetki kääntää huomio lähipiiriisi. Ympärilläsi on meneillään muutoksia, jotka vaikuttavat myös sinun tulevaisuuteesi. Tarjoa apua ihmiselle, jolla on vaikeaa.

