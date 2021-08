Arjen parhaat metsälenkit

Sanon ja ajattelen mieluusti, että arki on parasta. Vaikka ehkä ihan oikeasti ajattelen, että lomat ovat parasta. Mutta suuri osa elämästä on arkea, joten siitä kannattaa tehdä mahdollisimman hyvää ja ehkä jopa vähän lomamaista. Siis lomamaista niin, että ehtii tehdä ja syödä kunnon ruokaa ja ehtii liikkumaan ja olemaan luonnossa ja ulkona. Vähän kuin lomalla. Pitää huolta itsestään.

Siis nytkin olin aika lötkönä sohvalla, melkein puolinukuksissa ja ihan vakuuttunut siitä että olen ihan liian väsynyt lenkille. Mutta niin vain lähdimme. 10 km ja aika paljon nousua ylöspäin. Puoli matkaa nousua ja toiset puoli sitten alas. Eikä yhtään väsyttänyt. Eka kilometri on aina raskain, mutta kummasti siitä sitten aina virkistyy. Vai mitä? Ja koskaan ei ainakaan treeniä tai ulkona liikkumista kadu!

Yllättävän paljon myös lenkkimaisemilla on väliä. Tämä on ehdottomasti meidän tavallisin lenkki, jolle lähdemme ihan kotiovelta, mutta johon en kyllästy varmaan koskaan. Auttaa motivaatiota kun tiedossa on vaihtelevaa maisemaa ja maastoa. Suosittelen panostamaan.

Meidän yksi herkuista muuten on tällä hetkellä on kreikkalainen jugurtti ja paljon (omia) kauden marjoja. Ja tietysti mitä nyt sattuu olemaan hedelmää. Ja hunajaa. Hyvä aamu- ja iltapala. Päivälliseksi pulled porkia grillissä kasviksilla.

Nähdään pian taas, nyt kun arki tässä rauhoittuu. :)

