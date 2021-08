Päivän horoskooppi 4.8.

Pidä mieli avoimena tänään, härkä!

LEIJONA

Ole rohkeasti erilainen ja erotu joukosta. Ota tarvitsemasi tila ja anna sitä myös muille. Toimi itse muutosten käynnistäjänä.

NEITSYT

Lue tarkkaan myös pienellä präntätty osuus, jos olet allekirjoittamassa papereita. Kiinnittämällä huomiota yksityiskohtiin voit säästää itsesi turhalta sotkulta.

VAAKA

Kerro, mitä mielessäsi liikkuu. Toiveiden ja haaveiden yhdessä pyörittely voi johtaa loistoideoihin. Näköpiiriin ilmaantuu motivoiva haaste.

SKORPIONI

Pääset tänään monta askelta eteenpäin sinulle tärkeässä asiassa. Aikaisin liikkeelle lähteminen auttaa. Saat hyvän vinkin lähipiiristäsi.

JOUSIMIES

Tee parhaasi vastustaaksesi houkutuksia, jotka ilmaantuvat kuvaan väärällä hetkellä. Muistuta itseäsi asioiden tärkeysjärjestyksestä. Joku avautuu sinulle yllättäen.

KAURIS

Sinun ei kannata yrittää ehtiä joka paikkaan tänään. Järjestelmällisyys ja rauhallisuus ovat parhaat valttisi tänään. Tartu ensin kiireellisimpiin asioihin.

VESIMIES

Anna muiden tehdä omia valintojaan. Sinun ei tarvitse sopeutua valmiiseen muottiin, jos tunnet vetoa toisaalle. Rohkeus ja määrätietoisuus vievät tänään pitkälle.

KALAT

Rakentava palaute auttaa sinua kokonaiskuvan rakentamisessa. On aika tehdä hienosäätöä sinne, missä se on tarpeen. Luvassa on ilahduttavia onnenpotkuja.

OINAS

Ota puheeksi asia, joka on häirinnyt sinua jo pitkään. Sen pitkittäminen ei enää kannata. Valikoi sanasi huolella ja kuuntele tarkkaan myös muiden ajatuksia.

HÄRKÄ

Pidä mielesi avoimena uusia ihmisiä tavatessasi. Päivä sisältää kiinnostavia keskusteluja. Turhia riskejä kannattaa välttää, etenkin jos olet liikekannalla.

KAKSONEN

Tee fiksuja, harkittuja ratkaisuja. Älä anna periksi ulkopuolelta tuleville paineille. Huolellinen valmistautuminen tulevaan kannattaa.

RAPU

Kiinnitä huomiota raha-asioihin. Onni potkaisee sinua tänään, ja sinun kannattaa ottaa tilanteesta kaikki irti. Joku kääntyy puoleesi yllättävien uutisten kanssa.

