Päivän horoskooppi 31.7.

On päätöstenteon aika, härkä.

LEIJONA

Ole tukena ihmiselle, joka käy läpi mutkikkaita asioita. Jo pelkkä läsnäolosi voi olla avuksi. Harkitse tarkkaan sanojasi ennen kuin tarjoat neuvoja.

NEITSYT

Kuuntele tarkkaan, mitä sinulle sanotaan. Tarjolla on tänään tietoa, josta on hyötyä lähitulevaisuudessa. Kaverillasi on sinulle suuria uutisia.

VAAKA

Kiitollisuudessa on paljon voimaa. Älä pidä mitään tai ketään itsestäänselvyytenä. Positiiviseen keskittyminen kannattaa tänään.

SKORPIONI

Älä lähde mukaan draamaan, joka ei oikeastaan kuulu sinulle. Joku yrittää ehkä kiskoa sinua keskelle sotkua, joka ei tuo elämääsi mitään hyvää. Käytä maalaisjärkeä.

JOUSIMIES

Terveys on nyt pääasia. Pidä huolta itsestäsi kaikissa olosuhteissa. Harkitsemattomat päätökset ja tarpeidesi sivuuttaminen ovat nyt huono juttu.

KAURIS

Voit saada tänään paljon aikaan, jos lähdet liikkeelle oikealla asenteella. Olet ehkä tarttumassa fyysistä kuntoa vaativaan urakkaan. Liikunta pitää mielesi vireänä.

VESIMIES

Älä anna kenenkään määritellä, missä kykyjesi rajat menevät. Ota rakentava palaute vastaan, sillä siitä voi olla paljon hyötyä. Kuuntele silti ennen kaikkea vaistoasi.

KALAT

Odottamaton tilaisuus osuu kohdallesi. Älä anna vanhojen pelkojen tai epävarmuuksien pidätellä sinua. On aika kääntää sivua ja kokeilla jotain uutta.

OINAS

Päivä tuo mukanaan paljon uutta ja innostavaa. Pakka sekoittuu nyt kunnolla, ja eteesi avautuu yllättäviä mahdollisuuksia. Ota tilanteesta ilo irti.

HÄRKÄ

On aika tehdä päätöksiä, sillä muuten joku saattaa astella paikalle ja ratkaista asiat puolestasi. Ole valmis ottamaan ohjat käsiisi. Luota itseesi ja arvostelukykyysi.

KAKSONEN

Pidä matalaa profiilia. Nyt on hyvä hetki kypsytellä ideoita ja suunnitelmia omassa rauhassasi. Odota oikeaa hetkeä tehdäksesi asioista julkisia.

RAPU

Pidä yhteyttä ihmisiin, jotka innostavat ja kannustavat sinua. Tee parhaasi jättääksesi menneet taaksesi. Vanhan jutun puiminen ikuisuuksiin ei tee sinulle hyvää.

