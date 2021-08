Päivän horoskooppi 3.8.

Pysy rauhallisena, kalat.

LEIJONA

Tarjoa apua mahdollisuuksien mukaan, kun näet jonkun tarvitsevan sitä. Paras keino tuen antamiseen voi löytyä yllättävällä tavalla. Kiinnitä huomiota rutiineihisi.

NEITSYT

Panostuksesi palkitaan tänään. Vedät nyt paljon positiivista huomiota puoleesi. On hyvä hetki tutustua uusiin ihmisiin.

VAAKA

On hyvä hetki jättää tuttu ja turvallinen taakse. Saat tilaisuuden haastaa itsesi ja kokeilla jotain arjesta poikkeavaa. Hetki on otollinen muutoksille.

SKORPIONI

Draamaa syntyy tänään helposti, jos erilaiset arvomaailmat ottavat mittaa toisistaan. Voit välttää konfliktin perääntymällä tilanteesta tai valitsemalla sanasi fiksusti.

JOUSIMIES

Pidä budjettiasi silmällä. Kaikki ei nyt ole sitä, miltä näyttää, ja yllätyksiä on luvassa. Ole valmis heittäytymään spontaaniksi ja joustamaan periaatteistasi.

KAURIS

Keskity tänään hyvinvointiin. On hyvä hetki tehdä ryhtiliike ja tarkistaa, että ruokavaliosi, liikuntatottumuksesi ja levon saantisi ovat kohdillaan.

VESIMIES

On aika ottaa rennosti. Älä jää murehtimaan pikkuasiaa, jolle et juuri nyt voi mitään. Luvassa on yllättävä yhteydenotto, joka voi johtaa jännittäviin käänteisiin.

KALAT

Pysy rauhallisena joka tilanteessa. Pitkät hermot auttavat sinua päivän haasteissa. Vanha tuttu menneisyydestä ilmaantuu kuvaan.

OINAS

Nosta äänesi kuuluviin. Ole valmis sekä ilmaisemaan itseäsi tilaisuuden tullen että jättämään muille tilaa. Yhteistyössä on voimaa.

HÄRKÄ

Muutokset saattavat pelottaa, mutta niihin kannattaa suhtautua valoisin mielin. Yllätyt positiivisesti uusia asioita kokeilemalla. On aika uudistua.

KAKSONEN

Pidä yksityisasiat piilossa uteliaitten ulottuvilta. Paljasta suunnitelmistasi vain sen verran, kuin on tarpeen. Tee parhaasi pidättäytyäksesi houkutuksista.

RAPU

Älä anna muiden ihmisten tekemien päätösten määritellä omaa menoasi. Seuraa omaa suunnitelmaasi, jos se tuntuu oikealta. Vaistosi ei jätä sinua pulaan.

