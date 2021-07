Main ContentPlaceholder

Horoskooppi

Päivän horoskooppi 24.7.

Kauriille on tänään on luvassa on yllätyksiä ja epävarmuutta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

LEIJONA On hyvä hetki keskittyä täysillä ihmissuhteisiin. Tasapainon kuuluisi olla läsnä niin ystävyydessä kuin perheenkin kesken. Raha-asioihin on luvassa positiivisia käänteitä. NEITSYT Pidä tunteesi hallinnassa. Päivä saattaa koetella hermojasi yllätyskäänteineen. Välttämällä ylireagointia selviät tilanteesta voittajana. VAAKA Moni asia on tänään asenteestasi kiinni. Yllätykset seuraavat toinen toistaan, ja niihin suhtautuminen on sinun valintasi. Huumorilla pääset pitkälle. SKORPIONI Tarkastele tilannetta kaikessa rauhassa ennen mukaan lähtemistä. Ota asioista selvää ja käänny tarvittaessa luottoystävän puoleen neuvoja saadaksesi. JOUSIMIES On hyvä hetki käydä läpi raha-asioita ja tehdä fiksuja päätöksiä tulevan suhteen. Pidä korvat auki vinkkien ja inspiroivien esimerkkien varalta. KAURIS Hyvästä pokerinaamasta on tänään apua. Luvassa on yllätyksiä ja epävarmuutta, josta ei kannata hätääntyä. Muutokset vievät nyt suunnittelemaasi enemmän aikaa. VESIMIES Sinulla voi olla tänään vaikeuksia sovittaa suunnitelmat yhteen läheisesi kanssa. Diplomaattinen asenne auttaa asian ratkaisemisessa. Et nyt ehkä tiedä kaikkea. KALAT Avoin mieli on paras valttisi tänään keskusteluissa. Joku lähelläsi antaa paljon painoarvoa mielipiteellesi. Valikoi sanasi huolella. OINAS Tarkastele jo kertaalleen hylkäämääsi ideaa uusin silmin. On hyvä hetki palata asioissa taaksepäin ja punnita tiettyjä kysymyksiä uudelleen. Perhepiiristä kuuluu uutisia. HÄRKÄ Sinulla on vastassasi jännittävä haaste. Urakka voi tuntua suurelta aluksi, mutta älä anna sen hermostuttaa sinua. Suunnitelmallisuus vie pitkälle. KAKSONEN Valikoi tarkkaan, mikä on panostuksesi arvoista. Sinun ei kannata haaskata energiaasi toivottoman tapauksen kanssa. Vaali sen sijaan hyvinvointiasi. RAPU Pidä huoli siitä, että viralliset paperit ja raha-asiat ovat hyvässä järjestyksessä. Päivä tuo mukanaan jännittäviä uutisia. Ilmassa on romantiikkaa. Lue myös: Mikä sinun pitäisi ihan oikeasti olla horoskooppimerkiltäsi? Tee testi, joka kertoo järkähtämättömän totuuden Lue myös: Millainen horoskooppi, sellainen sisustaja – katso, millainen kotisi on horoskooppimerkkisi perusteella Lue myös: Tunneälykkyys, idearikkaus, pohdiskelevuus... Listasimme horoskooppimerkkien suurimmat vahvuudet