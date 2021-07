Päivän horoskooppi 21.7.

Määrätietoisuus on tänään valttia, härkä.

RAPU

Mieti tarkkaan, mihin olet ryhtymässä. Saatat pohtia nyt suuren hankkeen haltuun ottamista. On hyvä hetki pohtia asioiden tärkeysjärjestystä.

LEIJONA

Ole valmis ottamaan vastaan uusia haasteita. Kaikki ei nyt ole sitä, miltä näyttää. Joku esittää sinulle kysymyksiä, jotka saavat sinut mietteliääksi.

NEITSYT

Osoita, että sinuun voi luottaa. Joku ehkä uskoutuu sinulle arasta aiheesta tai kokeilee muulla tavoin suhteenne laatua. Älä tuota hänelle pettymystä.

VAAKA

Joku lähestyy sinua hauskan idean kanssa. On aika kokeilla jotain uutta ennakkoluulottomasti. Yllätyt iloisesti seurauksista.

SKORPIONI

On hyvä hetki jutella tulevaisuudesta. Ota esiin asia, joka on pyörinyt mielessäsi jo pitkään. Rehellisyys on paras valttisi.

JOUSIMIES

Yllätyksiä tulee nyt joka suunnalta. Suhtaudu käänteisiin huumorilla ja joustavalla asenteella, niin pääset pitkälle. Joku pyytää sinulta neuvoa.

KAURIS

Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin etenkin työasioissa. Saatat puuhata tarkkuutta vaativan homman parissa, vaikka olisit vapaalla. Sinnikkyydestä on tänään iloa.

VESIMIES

On hyvä hetki ottaa yhteyttä vanhaan ystävään, josta et ole kuullut aikoihin. Menneiden muisteleminen naurattaa ja palauttaa mieleesi jotain olennaista.

KALAT

Loistava tilaisuus osuu tänään kohdallesi. Älä jää epäröimään väärässä kohdassa. On hyvä hetki kokeilla jotain uutta ja ottaa riskejä.

OINAS

Ota asioista pohjamutia myöten selvää ennen kuin sitoudut mihinkään merkittävään. Kuuntele sekä itseäsi että läheistesi neuvoja. Onni potkii sinua nyt.

HÄRKÄ

Tee päätös ja pidä siitä kiinni. Määrätietoisuus on tänään paras valttisi, sillä et voi välttyä nyt yllätyksiltä. Joku saattaa ryhtyä yhtäkkiä kilpailemaan kanssasi.

KAKSONEN

Mieti tarkkaan, kenen sanat otat todesta. Tarjolla on tänään mielipiteitä laidasta laitaan. Varaa itsellesi reilusti harkinta-aikaa, jos kyse on tärkeästä päätöksestä.

